Petržalka vyhlásila verejnú súťaž na prenájom športovej haly

Bratislava 9. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na prenájom športovej haly na Prokofievovej ulici. Doba nájmu je stanovená na 30 rokov, podmienkou sú napríklad investície do rekonštrukcie objektu vo výške minimálne 1,1 milióna eur. Súťažné návrhy je možné posielať do 31. marca. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti i webovej stránke, kde zároveň zverejnila podmienky súťaže.



Podľa súťažných podmienok by mal budúci nájomca do desiatich rokov od právoplatnosti stavebného povolenia zrekonštruovať strechu, odstrániť prenikanie vlhkosti do objektu, zrekonštruovať všetky rozvody, vzduchotechniku či sociálne zariadenia. Vykonať by sa mali tiež murárske práce, vymeniť podlahové krytiny, vymeniť okná a zatepliť budova.



"Nájomca dá objekt do užívania schopného stavu. Musí organizačne aj materiálne zabezpečiť, aby športová hala slúžila doterajšiemu účelu ako multifunkčná športová hala," uvádza mestská časť. Mimo iného bude musieť následne zabezpečiť bezplatné využívanie haly na päť dní v roku na podujatia samosprávy.



Výška nájomného vzíde z výsledkov verejnej obchodnej súťaže, do nájomného sa môžu započítať aj preinvestované náklady v rámci rekonštrukcie.