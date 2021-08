Petržalka vyhlásila verejnú zbierku školských pomôcok

Bratislava 9. augusta (TASR) – Bratislavská Petržalka vyhlásila verejnú zbierku školských potrieb pre deti zo sociálne slabších a rodín v núdzi. V rámci nej je možné na miestny úrad priniesť len nové a nepoužité školské pomôcky, prípadne také školské potreby, ktoré nie sú súce na vyhodenie a deti by ich mohli využiť aj neskôr. Zbierka potrvá do 31. augusta (vrátane).



"Stávalo sa, že nám obyvatelia nosili do zbierky aj znehodnotené školské potreby, veľakrát potrhané alebo inak poškodené, ktoré rodiny nevedeli zužitkovať a nakoniec skončili v koši," vysvetlila Eva Pavlaninová, vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu.



Priniesť je možné napríklad zošity, obaly na ne, nožnice, pravítka, peračníky, kružidlá, gumy, strúhadlá na ceruzky, štetce, vodové a temperové farby, perá, fixky, farbičky či ceruzky. Deti sa tiež potešia vrecúškam na prezuvky, ruksakom na školské výlety či vrecúškam cez plece, napríklad na telesnú výchovu.



Školské pomôcky je možné priniesť osobne počas stránkových hodín alebo poštou na oddelenie sociálnych vecí. Úradné hodiny sú v pondelok od 8.00 do 17.00 h, v stredu do 16.30 h a piatok do 12.00 h. "Som presvedčená, že zbierka dopadne opäť úspešne. Veď v Petržalke sme už niekoľkokrát ukázali, že si vieme navzájom pomôcť vždy, keď je to potrebné," doplnila Pavlaninová.