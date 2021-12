Petržalka vyhlasuje finančnú zbierku pre rodiny zasiahnuté požiarom

Bratislava 27. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka vyhlasuje dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc ľuďom z panelového domu na Andrusovovej ulici, ktorý začiatkom minulého týždňa zasiahol požiar a zničil niekoľko bytov. Rozhodli o tom v pondelok miestni poslanci na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva, ktorého súhlas bol potrebný na oficiálne vyhlásenie zbierky.



"Záujem pomôcť je naozaj vysoký," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že samospráva eviduje množstvo výziev na pomoc. Finančné prostriedky bude možné posielať na účet mestskej časti od pondelka do 23. februára 2022, s tým, že vyzbierané peniaze budú využívané priebežne. Mestská časť zároveň zo svojho rozpočtu vyčlení 1500 eur, viacerí poslanci sú podľa poslanca Miroslava Draguna pripravení pomôcť aj nefinančne. Okrem toho pridelí mestská časť do konca januára budúceho roka pohotovostný byt.



Na základe rozhodnutia poslancov by mal zároveň starosta požiadať predsedu vlády SR o dotáciu na pomoc rodinám zasiahnutých požiarom, ktorý si vyžiadal nemalé materiálne i finančné škody. Vylúčená nie je ani pomoc Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Požiar na Andrusovovej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorý vypukol v pondelok 20. decembra neskoro večer, poškodil viacero bytov a tiež fasádu bytového domu. Pri požiari vznikla škoda približne 150.000 eur. Záchranári a hasiči museli ošetriť 16 osôb. Šesť osôb museli previezť na ošetrenie do nemocníc.



Zisťovateľ príčin požiarov za ohnisko označil byt na druhom poschodí. Pravdepodobnou príčinou požiaru bola neodborná manipulácia s ohňom. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.