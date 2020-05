Petržalka vysadila za tri roky 280 stromov, sadiť chce opäť na jeseň

Bratislava 25. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka vysadila za tri roky na svojom území 280 stromov. Tento rok vysadila napríklad 37 sakúr na Námestí Republiky a na Nobelovom námestí, s výsadbou ďalších 155 odrastených stromov plánuje pokračovať na jeseň, kedy je podľa mestskej časti vhodný čas vzhľadom na menšie nároky na zavlažovanie. Samospráva o tom informuje na webovej stránke.



"Vlani vysadila mestská časť 30 stromov. Prevahu majú domáce dreviny – javory, lipy jasene, duby a privezené dreviny – sakury, ambrovníky, tulipánovníky, platany, okrasné hlohy a hrušky," približuje mestská časť, ktorá sa snaží venovať starostlivosti o ne a zalievaniu väčšiu pozornosť ako v minulosti.



Zalievaniu stromov sa po novom venuje novovzniknutý Referát starostlivosti o verejné priestranstvá na petržalskom miestnom úrade. "Stromy a záhony vo vnútroblokoch vysadené v rokoch 2017 až 2020 pravidelne polievame dvakrát týždenne v objeme 50 litrov vody na jeden strom, kríky a záhony v objeme 20 litrov vody na jeden kubický meter. Keď denné teploty vystúpia nad 30 stupňov Celzia, objem vody zvýšime," poznamenáva Róbert Marek, vedúci nového referátu. Dreviny sú polievané do konca septembra, prípadne do polovice októbra. "Na jeseň počet zálievok znižujeme, a to v závislosti od teplôt," doplnil.