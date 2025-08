Bratislava 6. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka vytvorila bezpečnejší domov pre rodiny s deťmi v núdzi. Zariadenie núdzového bývania aj útulok, ktoré doteraz sídlili v spoločných priestoroch so zariadením opatrovateľskej služby, presťahovala do nových priestorov. Poskytnúť majú vhodnejšie a prirodzenejšie podmienky na každodenné fungovanie rodičov s deťmi. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



„Doteraz sídlili v spoločných priestoroch spolu so zariadením opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje služby prevažne seniorom. Z hľadiska prevádzky - iný denný režim, rozdielne potreby a aktivity - ako aj z hľadiska hygieny nebolo v záujme mestskej časti poskytovať prijímateľom služieb tieto priestory naďalej,“ priblížila riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSS) Alena Kočnerová.



Rekonštrukciu a vybavenie nových priestorov financovala mestská časť zo svojho rozpočtu mestskej časti a z tzv. poslaneckých priorít. Miesto nazvala samospráva Bezpečný domov. Ubytovanie poskytuje spravidla na tri mesiace, najviac na deväť mesiacov. K dispozícii je sedem lôžok v zariadení a ďalších 11 v útulku pre matky s deťmi. Bývanie pre páry a úplné rodiny neposkytuje.



„Klientkam s deťmi nikdy neukončíme službu bez toho, aby mali vyriešené bývanie,“ podotkla Kočnerová.



Klientky zariadenia a útulku sa počas dňa venujú rôznym záujmovým a voľnočasovým aktivitám. Zamestnanci ich vedú primárne k tráveniu času so svojimi deťmi s možnosťou využitia literárneho kútika či čítaním rozprávok. Mestská časť ich zároveň zapája do aktivít zameraných na podporu nezávislého života. Ide napríklad o osvojenie si pracovných návykov a zručností, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu písomností na pracovný pohovor, plánovanie výdavkov a príjmov či na tréning každodenných a komunikačných zručností. Stretávajú sa tiež pri rôznych tematických dňoch.



Oddelenie sociálnych vecí poskytuje celoročne obyvateľom aj základné sociálne poradenstvo, aj v prípade domáceho násilia. Pomocnú ruku podáva priamo, napríklad poskytnutím dočasného ubytovania v Bezpečnom domove, ale najmä nepriamo - sprostredkovaním psychologického poradenstva a iných kontaktov.