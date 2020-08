Petržalka začala prerokovávať Územný plán zóny Kapitulský dvor

Bratislava 24. augusta (TASR) – Bratislavská Petržalka začala s prerokovávaním návrhu Územného plánu zóny (ÚPZ) Kapitulský dvor. Ide o územie vymedzené diaľnicou D2, Bratskou a Kaukazskou ulicou, i Viedenskou cestou. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 16. októbra. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke, kde zároveň predmetný návrh ÚPZ zverejnila.



"Hlavným dôvodom pre spracovanie je potreba ďalej rozpracovať a spodrobniť riešenia obsiahnuté v územnom pláne hlavného mesta schváleného v roku 2007. Nie je postačujúcim podkladom pre podrobnejšiu reguláciu územia z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia," uvádza sa v materiáli.



So spracovaným návrhom predmetného územného plánu zóny sa môže verejnosť oboznámiť aj na oddelení územného rozvoja a dopravy petržalského miestneho úradu. Zároveň je na 23. septembra naplánované verejné prerokovanie návrhu, uskutoční sa v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici. Stanoviská a pripomienky je možné posielať na adresu predmetného oddelenia miestneho úradu alebo elektronicky na e-mailovú adresu stefan.hasicka@petrzalka.sk.



Vypracovanie ÚPZ Kapitulský dvor, ktorým sa má zaregulovať dané územie, schválili petržalskí miestni poslanci v novembri 2017. Vedenie miestneho úradu vtedy poukázalo na to, že je tam plánovaná výstavba a nie je zatiaľ vydané žiadne obmedzenie vo forme územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia nejakého investičného zámeru. Lokalitu označila mestská časť za rozvojové územie s veľkým potenciálom. V blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, kde sa nachádza bunker a vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, by mala napríklad vzniknúť prvá kreatívna mestská štvrť v hlavnom meste s názvom Nesto.