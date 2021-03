Petržalka začala s rekonštrukciou ZŠ Turnianska, pribudne v nej MŠ

Bratislava 2. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka začala s rekonštrukciou základnej školy (ZŠ) na Turnianskej ulici, v nevyužitých priestoroch vznikne nová materská škola (MŠ). Vytvoriť by sa mali štyri triedy s kapacitou viac ako 80 detí. Novú materskú školu plánuje mestská časť otvoriť k septembru tohto roka. Náklady by mali dosiahnuť 374.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Nedostatok kapacít v materských školách je v mestskej časti dlhodobým problémom. Samospráva sa ho snaží riešiť najmä rekonštrukciou existujúcich priestorov škôlok, ako sú školnícke byty či práčovne. V prípade Turnianskej ulice ide pre tieto ciele prvýkrát o rekonštrukciu základnej školy. V pláne na tento rok je aj otvorenie ďalších ôsmich tried rekonštrukciou školníckych bytov.



"K septembru 2021 by sme teda mali otvoriť o dvanásť tried viac, do konca roka 2021 to už bude celkom pätnásť tried," priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka.



Rekonštrukcia na Turnianskej ulici sa týka nevyužitých priestorov na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Okrem stavebno-technických úprav bude zateplený celý obvodový plášť a vymenené staré drevené okná za plastové i podlahy. K novým triedam pribudnú aj šatne pre deti či kancelárske priestory riaditeľku a učiteľov. Úprava sa týka aj zdravo-technických zariadení, vykurovania či elektroinštalácie, ale aj vstupov do budovy. Rekonštrukciou nevyužitých priestorov sa zvýši energetická hospodárnosť budovy. V areáli školy by malo zároveň vzniknúť aj oplotené detské ihrisko pre škôlkarov.



Projekt bol schválený ešte v minulom volebnom období a je financovaný zo zdrojov Európskej únie, a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.