Petržalka začala s výstavbou multifunkčnej športovej haly Pankúchova

Bratislava 26. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka začala s výstavbou novej multifunkčnej športovej haly Pankúchova za viac ako 2,5 milióna eur. Stavebné práce na základovej doske si vyžiadajú dočasné obmedzenia pre peších v okolí južnej časti areálu školy, mestská časť preto odporúča využiť obchádzkové trasy. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Hoci chodník na Haanovej zostáva priechodný, jeho úsek bude na dlhšej časti výrazne zúžený. Čo môže spôsobiť komplikácie najmä rodinám s kočíkmi, väčším skupinám, ľuďom s nákupmi či cyklistom. Odporúčame využiť obchádzkové trasy," upozorňuje poverený zástupca prednostu pre investície miestneho úradu Miloš Holán.



Práce na betónovej platni potrvajú približne dva mesiace. Pozostávať budú prioritne z výstavby základových pásov, osadenia základovej dosky i prípravy vstupov a výstupov pre systém podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ základovej dosky vzišiel z verejného obstarávania. Prvú časť projektu by mal zrealizovať za približne 458.000 eur s DPH. Do konca roka by mala zároveň samospráva s ďalším vysúťaženým zhotoviteľom zrealizovať aj hrubú stavbu haly.



Multifunkčná športová hala Pankúchova je jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy, má byť zároveň prvou svojho druhu v Petržalke. Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ale aj verejnosti. Zázemie má poskytnúť pre viaceré športové odvetvia, ako sú hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis.



Celkové náklady na výstavbu haly by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur, z toho 1,2 milióna eur je účelová dotácia od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Časť zo zvyšných financií plánuje mestská časť zabezpečiť zo svojho rozpočtu, konkrétne z rezervného fondu (500.000 eur), a ďalších 800.000 eur cez úver.



Pôvodne mala byť hala umiestnená na zanedbanej spevnenej ploche medzi budovami troch škôl (variant A). To sa však nepáčilo miestnym obyvateľom, ktorí spísali aj petíciu. Vedenie mestskej časti preto na základe verejnej diskusie pripravilo alternatívne situovanie haly (variant B), starosta Ján Hrčka sa v kontexte poverenia miestneho zastupiteľstva pokúsil reflektovať tzv. zmenou stavby pred dokončením. Výstavba si vyžiadala otočenie trávnatého futbalového ihriska vrátane nevyhnutného výrubu deviatich drevín, ktoré nahradia nové stromy a zeleň.