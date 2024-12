Petržalka začne rok 2025 v provizóriu, starosta nepodpíše uznesenie

Bratislava 10. decembra (TASR) - Bratislavská Petržalka začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu, a to aj napriek tomu, že miestne zastupiteľstvo v utorok rozpočet mestskej časti na rok 2025 schválilo. Starosta Petržalky Ján Hrčka však avizoval, že ho nepodpíše. Dôvodom je schválený pozmeňujúci návrh, s ktorým prišiel poslanecký klub Team Bratislava a PS o vyčlenení sumy 3,3 milióna eur na prekládku nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN) vedúceho aj ponad areál Veľkého Draždiaka.



"Rozpočet je taký, že sa nedá realizovať. Nepodpíšem uznesenie z dôvodu jeho nevýhodnosti pre mestskú časť. Pôjdeme tak do rozpočtového provizória, vieme normálne fungovať," uviedol pre TASR Hrčka.



Obsahom návrhu bolo získať 2,5 milióna eur z kapitálových a 830.000 eur z bežných výdavkov, a to presunom financií z vybraných kapitol rozpočtu mestskej časti. Získané prostriedky mali byť určené na financovanie prekládky. Starosta návrh považuje za absurdný, ktorý účelovým presunutím financií "vykastroval" rozpočet. Odmieta vyčleniť takúto vysokú alokovanú sumu na prekládku na úkor iných investícií mestskej časti bez toho, aby mal na to mandát od občanov. Starosta je za to, aby sa k tomu obyvatelia vyjadrili v referende, za vyhlásenie ktorého bola aj väčšina v rámci nedávno prezentovaného reprezentatívneho prieskumu.



Poslanecký návrh podľa neho záujmy občanov neháji. Nepáči sa mu ani to, že poslanci nemajú problém s vyčlenením takejto vysokej sumy, odmietajú však referendum, ktoré by síce nebolo lacné, ale stálo by niekoľkonásobne menej, ako je táto suma. "Takto prijatá zmena bola politická a účelová a radšej pôjdem do rozpočtového provizória ako s takýmto nezmyslom," poznamenal Hrčka.



Následne môžu nastať dve situácie. Buď poslanci prelomia starostovo veto, alebo bude mestská časť v provizóriu dovtedy, kým nebude schválený nový rozpočet.



Podľa predsedu poslaneckého klubu Team Bratislava a PS Pavla Škápika by bolo nepodpísanie rozpočtu najhorším postupom, keďže sú naň naviazané viaceré rozvojové aktivity. Verí, že starosta rozpočet podpíše. "Dúfam, že ho podpíše. Je to na ňom, ale musí sa postaviť aj k projektom, ktoré sú naň naviazané," povedal TASR Škápik, ktorý si nemyslí, že predloženie kritizovaného návrhu bolo nesprávne rozhodnutie. Priznal však, že návrh neprešiel vopred prerokovaním.



Počkajú si ale na to, či starosta predmetné uznesenie naozaj nepodpíše, prípadne či príde miestny úrad s novým, kompromisným návrhom rozpočtu. Deklaruje, že poslanecký klub je pripravený na diskusiu a spoluprácu. Nezodpovedanou momentálne zostáva otázka možného prelomenia veta.