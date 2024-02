Petržalka zakúpila externé defibrilátory, postupne ich osádza

Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavská Petržalka zakúpila automatizované externé defibrilátory (AED). Postupne ich osádza na vytypovaných miestach v priestoroch svojich kultúrnych, športových, sociálnych či školských zariadení, ale aj na miestnom úrade. Nákup bol hradený z eurofondov. Mestská časť nevylučuje do budúcnosti zvýšenie ich počtu.



"Lokality boli vybrané s prihliadnutím na možné riziko úrazu, ktoré vzniká najmä v miestach s najväčšou fluktuáciou ľudí. Teda tam, kde môže byť defibrilátor najviac nápomocný," priblížila Daniela Gáliková z referátu projektového riadenia miestneho úradu, ktoré obstaranie defibrilátorov zastrešovalo.



Dva defibrilátory pribudli v oboch petržalských domoch kultúry (DK), a to DK Lúky a DK Zrkadlový háj, po jednom vo vestibule miestneho úradu na Kutlíkovej ulici a vo vstupnej hale Petržalskej plavárne. Ďalšími by mali čoskoro disponovať aj domovy sociálnych služieb na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici, Športová hala Gercenova, bytový dom na Medveďovej ulici, Materská škola Fialová (Slnečnice) či Bufet Šutrovka na Veľkom Draždiaku.



Všetky defibrilátory sú osadené na stenách v interiéri a sú ľahko rozpoznateľné. Majú výraznú zelenú farbu, logo mestskej časti a tri základné pokyny, ako postupovať v prípade ohrozenia života. Miesta s AED v Petržalke by mali čoskoro pribudnúť aj na interaktívnej mape z dielne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Samospráva nevylučuje, že do budúcna sieť AED rozšíri aj do iných lokalít.



AED je zariadenie, ktoré pomocou elektrického šoku obnovuje normálny rytmus srdca. Tento život zachraňujúci prístroj však nemusia obsluhovať len doktori alebo zdravotníci. Čoraz viac sa stáva bežnou súčasťou verejných priestorov. Defibrilátory v tejto kategórii sú konštruované tak, aby s nimi mohol poskytnúť prvú pomoc aj laik. Hoci je ich použitie vďaka zvukovej signalizácii užívateľský nenáročné, nie každý vie v stresovej situácii pri záchrane života zareagovať správne.