Petržalka zapája do parkovacieho systému aj súkromné parkoviská

Bratislava 19. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka zapája do verejného parkovacieho systému aj súkromné parkoviská. Ide o parkoviská firiem, obchodných či administratívnych budov, ktoré bývajú v noci spravidla prázdne. Denný prevádzkový režim sa však na nich nezmení. Nové pravidlá testuje mestská časť pri miestnom úrade, avizuje aj zapojenie parkovísk obchodných centier.



"Zapojením súkromných parkovísk pribudnú stovky boxov, ktoré budú môcť za výhodných podmienok využívať tak naši rezidenti, no najmä obyvatelia bez trvalého pobytu a registrácie," konštatuje starosta Petržalky Ján Hrčka.



Samospráva sa týmto krokom snaží rezidentom rozšíriť doterajšie možnosti bezplatného parkovania o síce existujúce, ale často nevyužívané kapacity, nerezidentom, ktorí už počas noci v nových zónach nezaparkujú vôbec, ponúknuť znížené ceny za nočné parkovanie. Má ísť aj o kompromis v prospech tých, ktorí si z nejakých dôvodov nemôžu alebo nechcú zaregistrovať vozidlá do parkovacieho systému.



Novinku testuje mestská časť spolu s firmou, ktorá prevádzkuje parkoviská a podzemné garáže v areáli Technopolu. Od pondelka môžu rezidenti so schválenými vozidlami v petržalskom miestnom systéme parkovať na časti vonkajšieho parkoviska od 18.00 do 7.30 h nasledujúceho dňa zadarmo, nerezidenti za jedno euro za celú noc. Kapacita je viac ako 100 miest. Denný prevádzkový režim súkromného a monitorovaného plateného parkoviska sa pre verejnosť nemení.



Mestská časť plánuje ešte počas jesene a zimy pridať do svojho parkovacieho systému aj ďalšie súkromné parkoviská. Aktuálne rokuje s viacerými obchodnými reťazcami.



Samospráva zároveň nedávno sprísnila pravidlá parkovania v miestnych štvrtiach Dvory V a Dvory VI. Vodiči tam v rámci miestneho parkovacieho systému zaparkujú len na vyznačených miestach označených modrou farbou. Parkovanie mimo nich môže byť po viacerých priestupkoch pokutované. Práve v týchto lokalitách sa totiž zhoršilo parkovanie po tom, ako sa susedná zóna Dvory IV dostala do zóny Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. Zmena pravidiel čaká aj ďalšie lokality.