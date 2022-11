Petržalka zapája do verejného systému aj súkromné parkoviská

Bratislava 5. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka zapája do miestneho parkovacieho systému aj súkromné parkoviská. Po spustení zvýhodneného nočného parkovania pri miestnom úrade na Kutlíkovej ulici prichádzajú na rad aj niektoré parkoviská obchodných reťazcov. Ako prvé sa do Petržalského parkovacieho systému (PPS) zaradilo súkromné parkovisko na Muchovom námestí. Zapojiť by sa mali aj ďalšie.



Práve Muchovo námestie, čo sa parkovania týka, patrí k problémovým lokalitám, a to nielen pre husté zastavanie. Je zároveň súčasťou zóny Dvory IV, spadajúcej do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. "Ktorá tu na jednej strane výrazne zlepšila parkovanie domácim obyvateľom s trvalým pobytom, na strane druhej ale vytlačila nerezidentov do okolitých oblastí," konštatuje vedúci referátu mobility miestneho úradu Ivan Lučanič.



Na rozdiel od parkoviska na Kutlíkovej ulici zaplatia v prípade Muchovho námestia jedno euro na noc všetci, teda bez rozdielu, či ide o rezidenta alebo nie. Rozdielny je aj čas zvýhodneného nočného parkovania, keďže na Muchovom námestí si ho obchodný reťazec prispôsobil otváracím hodinám predajne. Parkovanie za euro na celú noc tak platí v čase od 22.00 do 7.00 h nasledujúceho dňa, a to vrátane víkendov a sviatkov. Denný prevádzkový poriadok i cenník parkoviska sa pre vodičov nemení.



Mestská časť zároveň avizuje, že portfólio súkromných parkovísk, zapojených do verejného parkovania Petržalky, by sa malo čoskoro rozšíriť o ďalšie dve v gescii rovnakého obchodného reťazca, a to na Námestí hraničiarov a pri Zdravotnom stredisku Strečnianska. Rokovania zároveň vedie aj s ďalšími obchodnými reťazcami a partnermi. Niektoré ich parkovacie kapacity by sa mohli pridať v najbližších mesiacoch.



Mestská časť chce v spolupráci so súkromným sektorom zlepšiť situáciu s parkovaním v najviac problémových lokalitách sídliska. Do verejného parkovacieho systému chce postupne zapojiť parkoviská firiem, obchodných a administratívnych budov, ktoré sú v nočných hodinách nevyužívané. Pilotný projekt testovala na časti vonkajšieho parkoviska na Kutlíkovej ulici, kde od 19. septembra platí systém zvýhodneného nočného parkovania. V tomto prípade parkujú rezidenti úplne zadarmo a nerezidenti dajú jedno euro na celú noc. Systém sa podľa mestskej časti osvedčil.