Petržalka zavádza nové pravidlá v parkovacom systéme

Bratislava 14. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka zavádza nové pravidlá v rámci miestneho parkovacieho systému. Vyplýva to z novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní, ktorá redukuje počet áut registrovaných do parkovacieho systému, ale taktiež pribudnú návštevnícke hodiny. So zmenami prichádza mestská časť po 15 mesiacov od zavedenia parkovacieho systému a pravidlá sa dotknú 1100 obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti.



"Ak si budú môcť rezidenti registrovať neobmedzený počet vozidiel, nikdy nebudeme mať dostatok parkovacích miest pre všetkých," konštatuje starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že s dotknutými obyvateľmi od začiatku platnosti VZN intenzívne komunikuje.



Po novom môže mať jeden rezident registrované maximálne dve vozidlá, z toho len jedno služobné vozidlo na súkromné účely. Pokiaľ má registrované vozidlo manžela/manželky alebo rodiča bez trvalého pobytu v Petržalke, môže mať registrované len jedno vozidlo. Na jeden byt môžu byť pritom registrované maximálne tri vozidlá. Samospráva tým reaguje aj na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou parkovacou politikou, ktorá by do platnosti mala vstúpiť v októbri. Na jednu domácnosť bude vydávať maximálne tri rezidentské karty.



Rezidenti, ktorí majú v systéme registrovaných viacero vozidiel, si ich počet môžu do konca januára zredukovať. Urobiť tak môžu zmenou na návštevnícke alebo vymazaním zo systému, ak vozidlo už nevlastnia. Použiť na to môžu mobilnú aplikáciu URBI – Parkovanie Petržalka alebo môžu kontaktovať referát mobility prostredníctvom e-mailovej adresy vozidlo@petrzalka.sk.



Ak tak dotknutí rezidenti neurobia, nebudú môcť využívať výhody rezidentského parkovania. "V praxi to znamená, že so všetkými vozidlami, ktoré si do systému zaregistrovali, nebudú môcť parkovať neobmedzene zdarma v celej Petržalke, ale budú pre nich platiť pravidlá parkovania pre nerezidentov," upozorňuje Hrčka. Tým, ktorý tento počet áut nebude vyhovovať, odporúča kúpiť si garážové státie alebo garáž.



Od februára čaká rezidentov aj ďalšia zmena. K dispozícii budú mať balíček hodín pre návštevy, ktorými mestská časť umožní návštevám dočasne zaparkovať v mieste pobytu rezidenta. Počet týchto hodín bude závisieť od počtu vozidiel rezidenta. Rezident, ktorý má zaregistrované jedno vozidlo, bude mať nárok na 30 návštevníckych hodín za rok. Rezident, ktorý nemá žiadne vozidlo v systéme, bude mať k dispozícii 60 hodín na rok. Rezident, ktorý má zaregistrované viac ako jedno vozidlo, nebude mať nárok na žiadne návštevnícke hodiny.



Z celkového počtu 33.900 rezidentov má 29.000 jedno auto, 4400 má dve autá a 522 rezidentov má tri a viac áut.