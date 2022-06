Petržalka zrekonštruovala toalety v 5 školách, má i ďalšie projekty

Bratislava 8. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka zrekonštruovala sociálne zariadenia v piatich svojich základných školách (ZŠ), kde si to ich aktuálny stav vyžadoval najviac. Úpravou existujúcich priestorov vznikli aj toalety pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Mestská časť zo svojho rozpočtu investovala viac ako 700.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Vo väčšine prípadov sa vzhľad verejných škôl zmenil len minimálne alebo vôbec. Mnohé boli v havarijnom stave a bol nutný zásah. Sám som bol pred takmer 30 rokmi žiakom Základnej školy na Nobelovom námestí, kde sa s toaletami od môjho odchodu nepohlo nič," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.



Nové toalety pribudli v ZŠ Černyševského, ZŠ Prokofievova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Gessayova a ZŠ Tupolevova. Obnova prebiehala od januára, práce trvali šesť mesiacov. Bežný chod škôl narušený nebol. V každej škole boli dohodnuté takzvané koridory, kde sa mohli pohybovať pracovníci stavebných firiem, aby sa minimalizoval kontakt so žiakmi a zaistila sa najmä ich bezpečnosť. V niektorých školách bolo možné pre dobré priestorové vybavenie toalety rekonštruovať súbežne na všetkých poschodiach, preto sa práce ukončili skôr.



Mestská časť ešte tento rok plánuje obdobný investičný projekt realizovať aj v ZŠ Pankúchova 4. Okrem toho pripravuje od júna rekonštrukciu ďalších kuchýň školských jedální, a to v školách na Dudovej, Turnianskej a Prokofievovej.