Bratislava 18. novembra (TASR) - Bratislavská Petržalka zriadila krízovú linku v prípade pomoci ľuďom bez domova. Mestská časť chce aj týmto opatrením eliminovať negatívne dosahy života na ulici v zimných mesiacoch. Linka je dostupná denne od 8.00 do 18.00 h na telefónnom čísle 0947 487 061. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Terénni pracovníci poskytnú ľuďom v núdzi a bez domova spacáky, teplé oblečenie, termosku s teplým nápojom. V prípade potreby zabezpečia transport do nocľahárne," približuje samospráva.



Jednou z nedávnych noviniek v rámci pilotného projektu pomoci ľuďom bez domova je aj celoročná výdajňa teplej stravy a nápojov. Priestory výdajne nájdu v odovzdávacej stanici tepla (kotolni) na Haanovej ulici neďaleko Kaplnky sv. kríža v Starohájskom lesíku. Otvorená je každý pondelok od 18.00 do 19.00 h. Poskytuje najmä polievky, kávu a čaj. Cieľom výdajne je však aj socializácia klientov, ktorí sa môžu porozprávať nielen medzi sebou, ale aj s odbornými pracovníkmi. Poradia im, ako sa zaradiť späť do života.



V Petržalke žije odhadom 190 ľudí bez domova. Ich presnejší počet by mali ukázať výsledky aktuálne prebiehajúceho sčítania ľudí bez domova v Bratislave zastrešovaného bratislavským magistrátom, do ktorého kompetencií i financovania táto agenda primárne spadá.



Miestna samospráva však aktívne kontaktuje takmer stovku klientov žijúcich v provizórnej forme bývania, teda v chatrčiach, stanoch či karavanoch. Výraznejšiu aktivitu vyvíja najmä v chladných mesiacoch, keď je v uliciach uplatňovaný zimný krízový plán pomoci.



V prípade, že človek bez domova potrebuje pomoc, je viacero možností, na koho sa telefonicky obrátiť. Pokiaľ má príznaky podchladenia a vykazuje znaky ako zmätenosť, poruchy reči, spomalené plytké dýchanie, prípadne poruchy vedomia, je potrebné zavolať zdravotnú službu na čísle 155. Ak je vidieť, že nemá dostatočné oblečenie na strávenie mrazivej noci vonku, je možné kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.