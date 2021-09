Bratislava 30. septembra (TASR) - Petržalka zriadila prvú klubovňu pre seniorov na Osuského ulici. Slúžiť im má na šport, oddych aj zábavu. Ako TASR informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková, oficiálne ju otvoria v pondelok 4. októbra.



Starosta Petržalky Ján Hrčka tvrdí, že v tejto mestskej časti absentoval spoločný priestor, kde by sa mohli stretávať všetci seniori a mohli si užívať spoločné chvíle spevom, tancom či športom.



"Seniori tvoria približne 13 percent z obyvateľstva Petržalky. Nielen mojou prioritou bolo vytvoriť im pôdu na spoločné stretnutia, podujatia, kreatívne a športové vyžitie," vysvetlil dôvod vzniku klubovne, ktorá bude fungovať od pondelka do piatka v čase od 10.00 do 16.00 h.



Chýbať nebude tančiareň určená na spoločenské tance a kolektívne športy, akými sú napríklad aerobik či zumba. Seniori majú k dispozícii aj herňu s biliardom, pingpongom aj stolným futbalom. Občerstviť sa môžu v novovybudovanej kuchynke, zrelaxovať či porozprávať sa vo vstupnej oddychovej miestnosti. V peknom počasí budú môcť seniori tráviť čas na čerstvom vzduchu vo vonkajšom areáli.



Každý deň v týždni bude sústredený na konkrétnu záujmovú činnosť, v ktorej sa budú môcť seniori realizovať. V klubovni sa budú seniori stretávať s tromi pracovníčkami, ktoré sa im budú v čase otváracích hodín venovať.



"Verím, že román klubovne seniorov budeme s mestskou časťou písať spoločne a stane sa zmysluplným čítaním pre viaceré generácie a súčasťou novodobej histórie Petržalky," dodala manažérka klubovne Janka Chládecká.