Petržalka zvýšila dotáciu na vybudovanie kontajnerových stojísk

Bratislava 6. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka zvýšila od augusta dotáciu na vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch. Po novom budú môcť žiadatelia využiť príspevok aj na vybudovanie podzemných a polopodzemných kontajnerov. Žiadosti je možné tento rok podávať do 30. septembra, o príspevok treba požiadať výhradne elektronicky. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Zvýšením dotačného príspevku Petržalka zohľadnila nielen sprísňujúce sa legislatívne predpisy a rozširovanie triedeného zberu odpadov, ale aj nárast nákladov na stavebné úpravy či stavbu kontajnerových stojísk," skonštatovala Halašková.



Zatiaľ čo donedávna bola maximálna výška príspevku poskytovaného na kontajnerové stojiská približne 2600 eur, po novom stúpla na 5000 eur. Výška príspevku sa tak pohybuje od 500 do 5000 eur, a to v závislosti od rozsahu rekonštrukcie alebo veľkosti stavby.



Dotáciu 5000 eur je možné poskytnúť na vybudovanie podzemných alebo polopodzemných kontajnerov. Na stavbu stojiska do 25 štvorcových metrov môže mestská časť prispieť maximálne 3000 eurami, pri stavbe nad 25 štvorcových metrov 4000 eurami. Na menšie úpravy, ako napríklad zastrešenie alebo zastrešenie a uzamknutie stojiska, je určená dotácia od 500 do 1000 eur.



Dotácia je poskytovaná formou refundácie, teda náhradou časti už uhradenej sumy použitej na oprávnené náklady. Splnené však musia byť všetky zásady a kritériá špecifikované vo všeobecne záväznom nariadení. Nevyhnutné je preukázať svoj vzťah k pozemku, na ktorom je alebo má byť stojisko vybudované.



Od roku 2014 do roku 2022 požiadalo o príspevok 19 záujemcov, ktorým mestská časť rozdelila viac ako 23.000 eur. V roku 2023 boli na poskytovanie dotácií z rozpočtu samosprávy vyčlenené finančné prostriedky vo výške 15.000 eur. Príspevok poskytuje mestská časť od roku 2012.