Petržalka zvyšuje počet návštevníckych hodín pre svojich rezidentov

Bratislava 2. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka zvyšuje od pondelka (3. 10.) počet návštevníckych hodín pre svojich rezidentov v rámci Petržalského parkovacieho systému (PPS). K tomuto kroku pristupuje popri spúšťaní parkovacích zón v najproblematickejších lokalitách, či postupnom začleňovaní súkromných parkovísk do verejného parkovania. Informuje o tom mestská časť.



Pri rezidentovi bez auta sa počet návštevníckych hodín zvyšuje zo 60 na 150 hodín na rok. V prípade rezidenta s jedným autom sa počet zvyšuje z 30 na 100 hodín. Rezident, ktorý má dve autá, bude mať 50 návštevníckych hodín.



Požiadať o petržalské návštevnícke hodiny môže po bezplatnej registrácii na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk alebo v mobilnej aplikácii URBI Parkovanie každý dospelý obyvateľ s trvalým pobytom v Petržalke. "Tí, ktorí ich už máte k dispozícii, nemusíte urobiť nič a zvýšené návštevnícke hodiny sa vo vašich kontách objavia automaticky od 3. októbra," podotýka samospráva.



Každý zaregistrovaný rezident v PPS získa zvýšené návštevnícke hodiny v plnej výške do konca roka 2022. Znamená to, že v poslednom štvrťroku ich bude mestská časť pre už existujúcich rezidentov alikvotne znižovať. Alikvotnú čiastku získajú len nové registrácie.



Mestská časť sprísnila pravidlá parkovania v miestnych častiach Dvory V a Dvory VI, ktoré sa stali prvými zónami, v ktorých pristúpila samospráva k "zazónovaniu", teda k zvýhodneniu zaregistrovaných rezidentov v rámci parkovacieho systému mestskej časti. Nedávno ich zaviedla aj vo štvrtiach Dvory I a Dvory III.



Parkovanie mimo vyznačených boxov pri cestách, ale aj parkovanie na chodníkoch bez príslušnej povoľovacej dopravnej značky, je v daných zónach zakázané. Viacnásobné porušenie pravidiel bude pokutované. Samospráva zároveň avizovala, že prísnejšie pravidlá pribudnú aj v ďalších zónach.



Okrem toho chce do verejného parkovacieho systému zapojiť aj súkromné parkoviská. Ide o parkoviská firiem, obchodných či administratívnych budov, ktoré bývajú v noci spravidla prázdne. Denný prevádzkový režim sa však na nich nezmení. Nové pravidlá testuje pri miestnom úrade, avizuje aj zapojenie parkovísk obchodných centier.