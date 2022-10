Petržalke chýba nový harmonogram k električkovej trati

Bratislava 6. októbra (TASR) - Bratislavskej Petržalke chýba aktualizovaný harmonogram i bližšie informácie o priebehu stavebných prác v rámci druhej etapy električkovej trate na jej území v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor. Podľa hlavného mesta nový harmonogram bude, so zhotoviteľom o ňom ešte rokuje. Zatiaľ sa preto postupuje podľa pôvodného plánu. Koľko práce meškajú a kedy bude trať hotová, tak nie je známe. Odpovede avizoval magistrát v septembri.



"Harmonogramom nedisponujeme a nie je zverejnený ani na komunikačných kanáloch hlavného mesta. Na najbližšom stretnutí však budeme apelovať na to, aby nám harmonogram poskytli alebo aby spresnili nový termín, kedy ho zverejniť dokážu," uviedla pre TASR petržalská samospráva.



Mestská časť na jednej strane rozumie, že práce približne päť mesiacov stagnovali, a tak je v súčasnosti hlavnou prioritou ich dobiehať, nie opisovať. Na druhej strane poukazuje na množstvo otázok od občanov, ktorí by privítali pravidelné a o čosi podrobnejšie informácie.



Tie im však samospráva poskytnúť nevie, keďže disponuje len hrubými informáciami a plánmi, ktoré je potrebné často spresniť, doplniť či pretlmočiť z odbornej terminológie. Informácie tiež chýbajú na webovej stránke projektu, ktorú mesto vytvorilo práve pre informovanie verejnosti. Podľa mestskej časti ide pritom aktuálne o najdôležitejší dopravný projekt v Bratislave.



"Zhotoviteľ práce vykonáva podľa pôvodného harmonogramu, ktorý je súčasťou zmluvy. Konečná podoba aktualizovaného harmonogramu je v súčasnosti predmetom rokovaní," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Na otázku, kedy by malo byť známe, v akom časovom sklze sú práce oproti pôvodnému plánu, magistrát neodpovedal. Poznamenal len, že má dohodu na "fázovaní" električky, čo znamená, že koniec roka 2023 nie je fixný dátum z pohľadu financovania projektu. "Ak sa termín posunie o pár týždňov alebo mesiacov, stále to bude v tomto období kríz a výrazného zdražovania úspech," odkázalo hlavné mesto.



Stavebné práce prebiehajú podľa magistrátu súčasne na približne 40 stavebných objektoch pozdĺž celej stavby. V teréne má byť každý deň približne 100 pracovníkov a tento počet by sa mal zvyšovať.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú.



Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Práce boli v tomto roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Opätovne sa po dohode s konzorciom rozbehli v polovici augusta.