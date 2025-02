Petržalská knižnica ako prvá v kraji sprevádzkovala knihobox

Bratislava 3. februára (TASR) - Petržalská knižnica ako prvá knižnica v Bratislavskom kraji prichádza s knihoboxom, ktorý slúži na vyzdvihnutie kníh mimo výpožičných hodín. Umiestnený je pri vchode do Petržalskej plavárne na Tupolevovej ulici a funguje na rovnakom princípe ako iné výdajné boxy. Výpožičky vybavuje knižnica len v pracovné dni, knihy by mali byť dostupné do 24 hodín od objednania. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Prvé tri mesiace prevádzky budú zároveň skúškou pre knihovníkov aj čitateľov. Chceli by sme dosiahnuť čo najkratší čakací čas medzi objednávkou a dodaním kníh. Aj z tohto dôvodu bude služba v pilotnej fáze pre čitateľov bezplatná," skonštatovala riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová.



Knihy si čitatelia objednajú prostredníctvom online katalógu knižnice, pričom na záver si vyberú možnosť "Doručiť do knihoboxu". Po vybavení objednávky príde čitateľovi e-mailom šesťmiestny PIN aj QR kód, po jeho zadaní alebo naskenovaní do výdajného boxu sa otvorí schránka s objednávkou. Objednávku si treba prevziať do troch pracovných dní od doručenia e-mailu s prístupovým kódom.



Výpožičky by mali byť dostupné do 24 hodín od objednania knihy. Výnimkou sú zatiaľ objednávky vytvorené v piatok po 13.00 h, tie budú vybavené až v pondelok od 13.00 h.



Výdajný knihobox slúži čitateľom len na vyzdvihnutie objednaných kníh. Vrátiť ich treba buď osobne v pobočke knižnice, z ktorej boli knihy požičané, alebo prostredníctvom tzv. biblioboxu. Tie slúžia čitateľom od roku 2012. V mestskej časti sú aktuálne k dispozícii dva, pri pobočkách na Prokofievovej a Vavilovovej ulici.



Na Slovensku službu knihoboxu ponúkali donedávna len knižnice v Čadci, Banskej Bystrici a Košiciach.