Petržalská Lúka vďaky má vynovený informačný systém

Osadené sú nové informačné tabule, ako aj aktualizovaný informačný panel.

Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Občianske združenie Za zeleň Petržalky obnovilo informačný systém Lúky vďaky osobnostiam spätým životom a prácou s Bratislavou a Petržalkou. Osadené sú nové informačné tabule, ako aj aktualizovaný informačný panel. Mestská časť na projekt prispela dotáciou 700 eur. TASR o tom informoval predseda združenia Pavel Šesták.

K 15 stromom vďaky osadili nové informačné tabule so zvýšenou životnosťou, pri vstupe na lúku vymenili aktualizovaný informačný panel so zapracovanými zmenami za obdobie rokov 2021 - 2025.

Lúka vďaky sa nachádza pri jazere Malý Draždiak. Tradícia sadenia stromu venovanému významnej osobnosti vznikla v roku 2009 z iniciatívy aktivistov a v spolupráci s mestskou časťou. Stromy sú sadené v deň výročia Nežnej revolúcie. „Svoj“ strom tam má Ladislav Chudík, Eva Siracká, Anton Srholec, Emília Vášáryová, Daniel Hevier, Marika Gombitová, Milan Lasica, Hilda Múdra, Pavel Dvořák, Jaroslava Šicková-Fabrici, Peter Jaroš, Dana Hermannová, Branislav Tvarožek a Janka Hrehorová. Ide o rôzne druhy, ako dub, lipa, jaseň, jarabina, javor, vŕba, brest, hruška, orech a borovica. Jeden zo stromov, platan, je za obete pandémie COVID-19.
