Petržalská plaváreň by mala byť od soboty opäť otvorená

Bratislava 28. januára (TASR) – Verejná plaváreň v bratislavskej Petržalke by mala v sobotu (29. 1.) opäť otvoriť svoje brány pre verejnosť. Kvalitu vody by mali potvrdiť ešte hygienici, podľa mestskej časti i vedenia plavárne by s tým však problém byť nemal. Plaváreň bude mať odlišný režim cez týždeň a počas víkendu.



"Vzhľadom na uvoľnenie pandemických opatrení pripravujeme technológie na spustenie prevádzky. V prípade vyhovujúcich testov bazénovej vody sa vidíme 29. januára," informuje Petržalská plaváreň na webovej stránke.



Cez víkendy bude okrem bazénov a relaxačnej zóny otvorený aj saunový svet, preto bude plaváreň fungovať pre všetkých bez výnimky v režime OP+. Týka sa to dní od piatka do nedele. "V týždni sauny nebudú v prevádzke a bude postačovať režim OP," doplnil manažér plavárne Marián Lukáč s tým, že tento režim bude platiť od pondelka do štvrtka.



Maximálny počet povolených ľudí za jednu hodinu bude v prípade sáun sedem, v plaveckej a oddychovej zóne maximálne 90 ľudí.



Podľa najnovšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je od 19. januára povolené opätovné sprevádzkovanie wellnessov, plavární aj bazénov.