Petržalské zastupiteľstvo neschválilo referendum nielen o prekládke

Bratislava 10. decembra (TASR) - Miestne zastupiteľstvo (MZ) v bratislavskej Petržalke neschválilo v utorok vyhlásenie referenda, ktoré sa malo týkať aj prekládky nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN) vedúceho i ponad areál Veľkého Draždiaka. Téma možnej prekládky však nie je týmto uzatvorená. Miestny úrad by mal na najbližšie zasadnutie poslaneckého zboru predložiť ďalšie návrhy.



"Čo bude s prekládkou, neviem, to záleží na poslancoch. Rozhodli síce o tom, že sa nerozhodne v referende, ale nerozhodli, kde sa rozhodne. Samozrejme, my na najbližšie zastupiteľstvo pripravíme ďalšie návrhy," povedal pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.



Práve za referendum sa vyjadrila značná časť obyvateľov počas troch verejných stretnutí s občanmi, ale aj reprezentatívnom prieskume, ktorého výsledky prezentovalo vedenie mestskej časti minulý týždeň. Na otázku, kto by mal o prekládke rozhodnúť, sa 40,7 percenta opýtaných vyjadrilo, že by to mali byť obyvatelia v referende. Ďalších 37,1 percenta by túto právomoc dalo miestnym poslancom a 9,9 percenta by to nechalo na odborníkov. Prieskum navrhli samotní poslanci, aby poznali názor obyvateľov.



Vedenie mestskej časti považuje referendum nielen za najlegitímnejšie, najreprezentatívnejšie či najdôveryhodnejšie riešenie, zároveň to označuje za určitú formu participácie obyvateľov. Podotýka tiež, že mestská časť si na jeho vyhlásenie "zarobila", odvolávajúc sa na hospodárenie mestskej časti za ostatné roky. Poslanec Milan Vetrák považuje náklady naň za "cenu za to, že chcú ľudí zapojiť do rozhodovania." Poznamenal tiež, že ľudí mobilizuje to, čo ich hnevá, nielen to, čo ich vie nadchnúť. Referendum sa totiž malo okrem iného týkať napríklad aj celomestskej parkovacej politiky PAAS.



Zastupiteľstvo nakoniec vyhlásenie referenda neschválilo. Starosta to nepovažuje za prekvapivé, hovorí, že vopred bolo jasné, ako bude klub Team Bratislava a PS hlasovať. Sklamaný podľa vlastných slov nie je, keďže to očakával. Je presvedčený, že niektorí poslanci sa "boja" otázok obyvateľov, ktoré by sa dozvedeli. Hovorí o absurdných výhovorkách. Pozornosť upriamuje aj na to, že s vyčlenením omnoho menšej sumy na referendum majú problém, nemajú však problém vyčleniť 3,3 milióna eur na prekládku káblov vrátane "obetovania" poslaneckých priorít. Zároveň avizuje, že začne zbierať podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda.



Predseda poslaneckého klubu Team Bratislava a PS Pavol Škápik predložený návrh na vyčlenenie financií v rozpočte mestskej časti obhajuje. Považuje to nielen za signál, že poslanci súhlasia s prekládkou elektrického vedenia, ale aj vytvorenie priestoru na to, aby sa vedenie mestskej časti mohlo venovať samotnému projektu či jeho dosahom na rozpočet. Rovnako tak na rokovania s viacerými subjektmi.



"Dávame mandát na rokovania," povedal pre TASR Škápik s tým, že takýmto finančným zabezpečením chceli odstrániť časť "problému." Podľa neho by mal starosta následne riešiť absentujúci projekt prekládky a začať rokovania so všetkými zainteresovanými aktérmi v území vrátane hlavného mesta či vlastníkmi pozemkov, nad ktorými by mali viesť káble po prípadnej prekládke. Peniaze, ktoré by mestská časť dala na referendum, môžu byť použité na iný účel.



Na otázku, čo hovorí na to, že starosta chce zbierať podpisy pod petíciu na vyhlásenie referenda, poznamenal, že ho prekvapuje, že sa k tomu starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti chce uchýliť. Energiu by mal podľa neho venovať inde.



Vedenie mestskej časti doplnilo, že súbežne s týmto pracujú aj na potrebnej dokumentácii a povoleniach.