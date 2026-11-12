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Petržalskí poslanci kritizujú pneumatiky pod Arénou Dražiak
Poslanci majú podľa ich vyjadrení fotografie, ktoré majú naznačovať, že po trestnom oznámení začal niekto pneumatiky vyberať z predmetnej jamy vyberať.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Novozvolení miestni poslanci v bratislavskej Petržalke podali trestné oznámenie pre podozrenie z možného nelegálneho nakladania s odpadom. Týkať sa to má uloženia použitých pneumatík do jamy počas výstavby Arény Draždiak na pozemku mestskej časti. Žiadajú zároveň preveriť aj možné zahladzovanie stôp po podaní oznámenia. Miestny úrad s preverením situácie problém nemá. Vyjadrí sa však až vtedy, keď sa podozrenia potvrdia. Odôvodňuje to aj tým, že v poslednom období sa šírilo viacero „nezmyslov“ v rovine údajných podozrení.
„Je to veľmi zvláštne konanie. Starosta Petržalky Ján Hrčka musí vysvetliť všetky okolnosti, ktoré pôsobia ako systematické zahladzovanie stôp. Nechceme nikoho vopred odsudzovať, ale všetky podozrenia treba dôsledne vyšetriť,“ konštatuje poslanec Adam Sarlós.
Poslanci majú podľa ich vyjadrení fotografie, ktoré majú naznačovať, že po trestnom oznámení začal niekto pneumatiky vyberať z predmetnej jamy vyberať. Žiadajú preveriť, kto práce nariadil, čo sa z miesta odviezlo a či o zásahoch vedela polícia. Rovnako požadujú preveriť možné zásahy do kamerového systému, keďže majú podozrenie, že jedna z kamier mohla byť účelovo presmerovaná mimo priestoru jamy. Potenciálne zahladzovanie stôp po nelegálnom nakladaní s odpadom nepovažujú za správne, očakávajú „skôr konštruktívny prístup a vyvodenie zodpovednosti pre konkrétne osoby a nastavenie efektívnych opatrení do budúcna.“
Miestny úrad v reakcii pre TASR uviedol, že s prípadným preverením čohokoľvek nemá najmenší problém, či už v rovine úradov štátnej správy alebo orgánov činných v trestnom konaní. „Aj keď sa domnievame, že ich kapacity by sa mali využívať efektívnejšie,“ poznamenala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Deklaruje však, že ak sa po preverení najnovších podaní poslancov Teamu Bratislava a PS potvrdí akékoľvek pochybenie zo strany ktoréhokoľvek zamestnanca samosprávy, bude vyvodená zodpovednosť. „Určite sa, ako vždy, k situácii verejne vyjadríme a najmä vyvodíme zodpovednosť voči konkrétnym osobám za konkrétne skutky. V tejto chvíli však o žiadnych porušeniach zákona v danej veci vedomosť nemáme,“ doplnila Halašková.
„Je to veľmi zvláštne konanie. Starosta Petržalky Ján Hrčka musí vysvetliť všetky okolnosti, ktoré pôsobia ako systematické zahladzovanie stôp. Nechceme nikoho vopred odsudzovať, ale všetky podozrenia treba dôsledne vyšetriť,“ konštatuje poslanec Adam Sarlós.
Poslanci majú podľa ich vyjadrení fotografie, ktoré majú naznačovať, že po trestnom oznámení začal niekto pneumatiky vyberať z predmetnej jamy vyberať. Žiadajú preveriť, kto práce nariadil, čo sa z miesta odviezlo a či o zásahoch vedela polícia. Rovnako požadujú preveriť možné zásahy do kamerového systému, keďže majú podozrenie, že jedna z kamier mohla byť účelovo presmerovaná mimo priestoru jamy. Potenciálne zahladzovanie stôp po nelegálnom nakladaní s odpadom nepovažujú za správne, očakávajú „skôr konštruktívny prístup a vyvodenie zodpovednosti pre konkrétne osoby a nastavenie efektívnych opatrení do budúcna.“
Miestny úrad v reakcii pre TASR uviedol, že s prípadným preverením čohokoľvek nemá najmenší problém, či už v rovine úradov štátnej správy alebo orgánov činných v trestnom konaní. „Aj keď sa domnievame, že ich kapacity by sa mali využívať efektívnejšie,“ poznamenala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Deklaruje však, že ak sa po preverení najnovších podaní poslancov Teamu Bratislava a PS potvrdí akékoľvek pochybenie zo strany ktoréhokoľvek zamestnanca samosprávy, bude vyvodená zodpovednosť. „Určite sa, ako vždy, k situácii verejne vyjadríme a najmä vyvodíme zodpovednosť voči konkrétnym osobám za konkrétne skutky. V tejto chvíli však o žiadnych porušeniach zákona v danej veci vedomosť nemáme,“ doplnila Halašková.