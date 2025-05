Petržalskí poslanci schválili hĺbkový audit i kontroly

Bratislava 21. mája (TASR) - Miestny úrad (MiÚ) v bratislavskej Petržalke čaká forenzný, finančný, právny, manažérsky i personálny hĺbkový audit za obdobie od roku 2019 po súčasnosť, a to najmä vo väzbe s nedávno odhaleným miliónovým podvodom. Vyčleniť z rezervného fondu sa má na to suma 300.000 eur. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo na stredajšom mimoriadnom rokovaní. Poslanci zároveň odsúhlasili ďalšie kontroly i úlohy pre miestnu kontrolórku.



Audit sa má zamerať na prípadné nedostatky, pochybenia, neprávosti či porušenia právnych predpisov v súvislosti zo zisteniami s odhaleným podvodom na úrade. Poslanci tiež poverili miestnu kontrolórku na vykonanie viacerých kontrol vrátane tej, ktorá bola odsúhlasená ešte v roku 2023, avšak nebola zrealizovaná. Požadujú tiež posilnenie útvaru kontrolóra. Rovnako tak budú požadovať vysvetlenie v súvislosti s auditom záverečného účtu mestskej časti za rok 2023, kde audítor konštatoval bezchybné nakladanie s financiami, pričom to tak nebolo, ako aj to, či je možné vyvodenie zodpovednosti. Jedna z kontrol sa má týkať aj financovania Arény Draždiak a Športovej haly Pankúchova.



„Je to obrovská suma, obrovská hanba. Je to vážny problém. Ale ako som povedal, neviem to vrátiť späť,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý dôrazne odmietol, aby bola znehodnocovaná práca šikovných a múdrych zamestnancov úradu zo strany niektorých poslancov.



Ohradil sa a dementoval viaceré vyjadrenia poslancov klubu Team Bratislava a PS aj na svoju osobu. Poukázal pritom aj na „účelovo“ zostrihané video, kde poslanecký klub uvádza, že už v roku 2023 navrhol kontrolu, ktorá mohla podvod na miestnom úrade odhaliť už skôr. Starosta zdôraznil, že sa nikdy nebránil akejkoľvek kontrole, ani tej spred dvoch rokov, čo však na videu nie je už zaznamenané. Zároveň zdôraznil, že kontrola mohla byť realizovaná, keby poslanci „nezahltili" miestnu kontrolórku ďalšími kontrolami, ktoré boli pre nich prioritou. Vyslovil tiež presvedčenie, že taký hĺbkový audit nebude stáť „iba" 300.000 eur, ale suma môže byť omnoho vyššia.



Vicestarosta Petržalky Ján Karman poslancov v súvislosti s návrhom auditu upozornil, že môže „zahltiť a paralyzovať“ úrad. Kontroly sú podľa neho nevyhnutné, avšak zamerať sa treba najmä na identifikovanie rizík a toho, ktoré kontrolné mechanizmy sú postačujúce a ktoré nie. Deklaroval, že obdobná situácia sa v budúcnosti nestane. Prípadom sa má zaoberať tento týždeň aj miestna finančná komisia.



Najväčšia kritika smerom na starostu išla opätovne od najsilnejšieho poslaneckého klubu Team Bratislava a PS. Hovorili o rozsiahlych zanedbaných kontrolných mechanizmoch či manažérskom zlyhaní úradu. V súvislosti so sumou na audit odznela z ich radov aj poznámka o tom, že pôvodne schválená suma 300.000 eur by sa mohla aj navýšiť, ak to bude potrebné.



Naopak, od iných poslancov zazneli podporné slová smerom k starostovi a k tomu, čo doteraz pre Petržalku urobil, hoci je podľa nich „svojský“ človek, je šikovný či poctivý a výsledky jeho práce hovoria za všetko. Na margo vyhlásení najsilnejšieho poslaneckého klubu sa nechali počuť, že ide o „znôšku“ poloprávd a neprávd. To, čo sa stalo, im je ľúto, pre všetkých je to však poučenie.



Starostu prišli podporiť i niektorí zamestnanci úradu či obyvatelia. Podporu mu vyjadril napríklad poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za Petržalku Peter Cmorej, ktorý v minulosti bol aj petržalským miestnym poslanom, niekdajšia vicestarostka Petržalky Lýdia Ovečková či bývalý starosta Ružinova Dušan Pekár. Podporné slová za jeho doterajšiu prácu mu vyjadrili aj niektorí občania, ktorí mu venovali i niekoľko potleskov.



Miestne zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie vzdanie sa kandidatúry starostu Petržalky Jána Hrčku k 31. máju. Od 1. júna bude tieto úlohy plniť prvá vicestarostka Iveta Jančoková. Tú zároveň poverili, aby po zániku mandátu starostu predložila Ministerstvu vnútra SR žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí.