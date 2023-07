Petržalskú plaváreň čaká odstávka, plánujú sa aj ďalšie investície

Bratislava 9. júla (TASR) – Verejnú plaváreň v bratislavskej Petržalke čaká tradičná letná odstávka. Trvať by mala od 17. júla do 6. augusta. Naplánovaná je jej hĺbková údržba, čistenie bazénov a povrchov plavárne, ale aj výmena poškodenej dlažby či viaceré opravy a úpravy. K dispozícii verejnosti by mala byť následne opäť 7. augusta. Informuje o tom na svojom webe.



Miestne zastupiteľstvo zároveň na svojom poslednom rokovaní schválilo finančný príspevok vo výške 330.000 eur (bez DPH) na energetickú optimalizáciu plavárne. Využiť by sa mal napríklad na optimalizáciu vzduchotechniky, ktorá je realizovaná od minulého roka, na úpravu bazénovej technológie či inštaláciu fotovoltických panelov vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Vypracovaná má byť tiež štúdia optimalizácie energetických nákladov.



Návrh finančnej dotácie vznikol podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej v kontexte výrazného nárastu cien energií a možnosti výraznej finančnej úspory. Aktuálne prebieha podrobná analýza technologických zariadení na plavárni, ktorej výstupom bude vypracovaný projekt na úsporu nákladov na energie. "Týmito úpravami chce samospráva dosiahnuť nielen energetickú a finančnú úsporu, ale aj znížiť 100-percentnú závislosť od externých dodávateľov energií," uviedla pre TASR Halašková.



V rámci technologických úprav sa spomína aj realizácia studne a odvádzanie bazénovej vody. Malo by ísť buď o zriadenie vlastnej studne, alebo využitie existujúcej v blízkosti plavárne. V materiáli sa tiež objavil aj návrh na odvádzanie bazénovej vody buď recykláciou vody pomocou mikročistenia, alebo potrubím do Chorvátskeho ramena, podľa výsledku štúdie na energetickú optimalizáciu plavárne. V tomto prípade však z radov poslancov zaznelo viacero pripomienok a výhrad.



Chorvátske rameno totiž plní v prvom rade protipovodňovú funkciu, zároveň ide o chránené územie so vzácnou faunou a flórou. Kanál je napríklad domovom endemitu zeleru plazivého, ktorý je citlivý na kolísanie vodnej hladiny. Odzneli tiež obavy týkajúce sa prípadného chemického zloženia, ktoré by mohlo uškodiť stojatej vode v ramene a miestnym rastlinám aj živočíchom.



"Chceme však prízvukovať, že išlo iba o návrh na preskúmanie potenciálnej možnosti, nie o hotovú vec," zdôraznila Halašková. Ubezpečila, že mestská časť nebude konať nezákonne a najprv preto osloví všetky dotknuté orgány, ktoré budú vplyv možného vypúšťania vody posudzovať, teda Slovenský vodohospodársky podnik a Okresný úrad Bratislava. V prípade, ak v štúdii na energetickú optimalizáciu plavárne bude odporúčané využiť spôsob recyklácie bazénovej vody pomocou mikročistenia, vypúšťanie bazénovej vody do Chorvátskeho ramena samospráva podľa nej realizovať nebude.