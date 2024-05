Petržalský majáles prináša súťaž vo varení guláša i stavanie mája

Bratislava 1. mája (TASR) - Stavanie mája a súťaž vo varení guláša sú hlavným lákadlom prvého ročníka Petržalského majálesu. Slávnosti sa uskutočnia v stredu na Námestí republiky a pre návštevníkov bude pripravený kultúrny program. Mestská časť takto pokračuje v oživovaní tradícií. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Slávnosti odštartujú súťažou vo varení guláša. Určená je pre amatérov i skúsených gulášmajstrov, ktorí sa však museli vopred prihlásiť. Súťaž sa začína o 11.00 h, na prípravu gulášov budú mať súťažiaci čas do 15.00 h.



Hladní by však nemali ostať ani tí, ktorí gulášu veľmi neholdujú, pripravené budú pre nich viaceré stánky s občerstvením. Na remeselných trhoch si budú môcť zakúpiť rôzne tradičné výrobky. Atmosféru dotvorí ľudová hudba v podaní folklórnych súborov či dychovky. Pre deti budú pripravené napríklad tvorivé dielne.



Stavanie mája je naplánované na 16.00 h. Hudba bude následne znieť do 19.00 h.



Tradičné stavanie májov neobíde v stredu napríklad ani mestskú časť Ružinov. V sprievode dobrovoľných hasičov a hudby sa ich opäť dočkajú obyvatelia viacerých štvrtí Ružinova. Máje sa budú stavať pre Domom kultúry Ružinov, v Parku Trnávka, Parku Ostredky, pri Štrkoveckom jazere, na trhovisku Miletičova či v Csákyho záhradníctve.