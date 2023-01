Petržalský mládežnícky parlament hľadá svojich nových členov

Bratislava 11. januára (TASR) – Petržalský mládežnícky parlament (PMP), ktorý je iniciatívnym a poradným orgánom starostu i miestneho zastupiteľstva, hľadá nových členov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom on-line formulára, urobiť tak môžu do 10. februára (vrátane). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Hovorí sa, že mladí sú naša budúcnosť. Mnohí z nich sa však cítia prehliadaní a nevypočutí. Je dôležité, aby sme vnímali hlas mladých a nepodceňovali ich veľakrát prínosné názory pre spoločnosť. Aj to je posolstvom mládežníckeho parlamentu," konštatuje vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.



V zmysle platného štatútu končí členom PMP po dvoch rokoch funkčné obdobie. Ich rady môže rozšíriť každý mladý človek vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý má zároveň trvalý pobyt v Petržalke alebo na území mestskej časti študuje. Parlament môže mať maximálne 15 členov. Spomedzi uchádzačov ich vyberie odborná komisia.



Petržalský mládežnícky parlament vznikol v decembri 2020 a v roku 2021 vytvorili jeho členovia prvé výstupy. PMP sa podarilo zrealizovať niekoľko aktivít a projektov. Išlo napríklad o on-line webináre pre učiteľov, tematické stretnutia, workshopy, diskusie na európskej úrovni či organizovanie podujatí.