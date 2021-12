Petržalský mládežnícky parlament plánuje projekty aj v roku 2022

Bratislava 25. decembra (TASR) – Petržalský mládežnícky parlament (PMP), ktorý je iniciatívnym a poradným orgánom starostu i mestskej časti, pripravuje viaceré aktivity aj v roku 2022. Zamerať sa chce najmä na životné prostredie, infraštruktúru, kultúru a šport, ale aj prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania.



"Veríme, že v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom a miestnym úradom sa nám podarí úspešne zrealizovať všetky plánované projekty, ktoré zlepšia život mladým ľuďom v Petržalke," skonštatoval Juraj Valocsay, spracovateľ materiálu o plánovaných aktivitách, ktoré PMP predstavil v decembri poslancom.



V oblasti životného prostredia chcú členovia PMP participovať napríklad na sanácii nezákonne uloženého odpadu či pri výbere lokalít na osadenie nových odpadkových košov a košov na cigaretové ohorky (špakomaty). Plánuje tiež pripraviť projekt vtáčích búdok aj vytvoriť internetovú galériu rastlín a drevín na území mestskej časti.



V oblasti kultúry a športu prichádza s projektom označenia Petržalského umenia vo verejnom priestranstve, ktorý by aj takýmto spôsobom približoval históriu mestskej časti. Do budúcnosti má za cieľ pripraviť aj turistické mapy naprieč Petržalkou. Projekt Petržalská izba spočíva v zobrazení života ľudí v Petržalke z čias socializmu v jednej miestnosti, pretože na minulosť netreba zabúdať. Cieľom je vytvoriť expozíciu starých predmetov pochádzajúcich z doby 70. až 80. rokov minulého storočia.



PMP sa chce zamerať aj na športové dni, filmovú a fotografickú súťaž pre mladých tvorcov, chemickú šou pod vedením chemika v základných školách alebo na vytvorenie plôch pre legálne grafity, ktorými by sa mohla napríklad vizuálne obnoviť ošarpaná budova.



V oblasti školstva chce pomáhať deviatakom pri výbere strednej školy, prepájať žiacke školské rady či pokračovať v projekte, ktorého cieľom je prinášať študentom základných a stredných škôl workshopy s odborníkmi na témy, ako napríklad mentálne zdravie, hoaxy a dezinformácie, multikulturalizmus, drogová politika či práva menšín.



V rámci infraštruktúry chce participovať pri opravách chodníkov a terás, osádzaní nových lavičiek či pomôcť pri propagácii cyklodopravy.