Petržalský parkovací systém sa postupne rozrastá o ďalšie parkoviská

Bratislava 1. februára (TASR) – Do miestneho parkovacieho systému v bratislavskej Petržalke sa zapojilo ďalšie súkromné parkovisko. Zvýhodnené nočné parkovanie sa najnovšie týka parkoviska predajne na Farského ulici s vjazdom z Vavilovovej ulice. Informuje o tom mestská časť. Do Petržalského parkovacieho systému (PPS) je už zaradených niekoľko súkromných parkovísk, avizované sú ďalšie.



"Zvýhodnené nočné parkovanie, tentoraz v čase od 20.00 do 8.00 h, ponúka vodičom ďalšia vyťažená lokalita v časti Dvory IV, kde od januára 2022 platí celomestská parkovacia politika (PAAS) z dielne hlavného mesta," konštatuje mestská časť.



Pre petržalských rezidentov so schválenými vozidlami zostáva táto možnosť k dispozícii zadarmo, pre návštevy platí poplatok jedno euro na celú noc. Toto opatrenie má zároveň podľa samosprávy uľahčiť parkovanie v zónach Dvory V a VI, do ktorých plánuje magistrát rozšíriť PAAS ešte tento rok.



Pilotný projekt spustila mestská časť ešte vlani v septembri na časti parkoviska pri budove Technopolu na Kutlíkovej ulici. K dispozícii je tam viac ako 100 miest. Následne v spolupráci s obchodným reťazcom pribudlo do PPS súkromné parkovisko na Muchovom námestí a na Námestí hraničiarov. Petržalský parkovací systém by sa mal rozšíriť aj o ďalšie parkoviská, vylúčená nie je ani spolupráca s ďalším reťazcom.



Mestská časť chce v spolupráci so súkromným sektorom zlepšiť situáciu s parkovaním v najviac problémových lokalitách sídliska. Do verejného parkovacieho systému chce postupne zapojiť parkoviská firiem, obchodných a administratívnych budov, ktoré sú v nočných hodinách nevyužívané.