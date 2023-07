Pezinčania môžu predkladať projekty v rámci participatívneho rozpočtu

Pezinok 5. júla (TASR) - Mesto Pezinok prichádza opäť s možnosťou participácie svojich obyvateľov na rozhodovaní o verejnom živote. Vyhlásilo preto výzvu na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta. Projekty je možné predkladať do 10. augusta. Maximálna výška podpory mesta na jeden projekt je 2850 eur. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



"Participatívny rozpočet ponúka možnosť aktívne sa zapojiť do činnosti samosprávy, do procesu rozdeľovania verejných financií a súčasne sa spolupodieľať na realizácii projektov," pripomína mestská samospráva.



Vybrané sú tri oblasti podpory. Jednou z nich je verejná zeleň a aktivity zamerané na zveľaďovanie prostredia komunít. Môže ísť napríklad o skrášlenie a zveľadenie obytného prostredia s dôrazom na čiastkové riešenia klimatickej zmeny, ako sú dažďová záhrada, kvitnúca lúka, zadržiavanie vody či predzáhradky.



Podpora sa môže týkať aj verejných priestorov a aktivít pre občanov zameraných na zveľaďovanie komunít zaujímavými prvkami. Týka sa to napríklad skrášľovania plotov, oživenia starých lavičiek, lavičiek na turistických chodníkoch či tvorby náučných chodníkov. Treťou oblasťou je ochrana životného prostredia a environmentálne aktivity, ako napríklad vodozádržné opatrenia, zelené ploty, malé kompostárne či výsadba zelene.



Formulár na predkladanie žiadostí je dostupný na webe mesta a v papierovej forme v klientskom centre mestského úradu. Podať ho je potrebné osobne v podateľni mestského úradu, poštou alebo elektronicky. Prípadné otázky je možné adresovať prostredníctvom e-mailovej adresy participativnyrozpocet@pezinok.sk.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.pezinok.sk.