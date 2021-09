Pezinok a Limbach bude spájať cyklochodník, spustili jeho výstavbu

Pezinok 17. septembra (TASR) - Mesto Pezinok a obec Limbach bude spájať cyklochodník. S prácami na jeho výstavbe sa už začalo. Aktuálne sa realizujú vytyčovacie a prípravné práce. Predpokladaný termín ukončenia prác je do ôsmich mesiacov od ich začiatku, teda na jar budúceho roka. Na svojom webe o tom informuje pezinská samospráva.



Trasa cyklochodníka v dĺžke 4,3 kilometra povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú až po hranicu katastra pri obci Limbach. "Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre cyklistov a zaistiť bezpečnú cyklistickú dopravu," spresnilo mesto. Časť trasy bude vedená po miestnych komunikáciách, zvyšok bude riešený samostatnými cyklotrasami. Výstavba je členená na päť úsekov, a to Hasičská, Fajgalská 1, Fajgalská 2, Kupeckého a Holubyho. Práce pri poslednej etape by podľa mesta mali trvať od marca do mája 2022. Zvyšné etapy by mali byť zrealizované do konca tohto roka.



"Súčasťou stavby budú aj cykloodpočívadlá vybavené doplnkovou cyklistickou infraštruktúrou – lavičkami, odpadovými košmi, stojanmi na bicykle, stojanmi na bicykle s pumpou či cyklistické zábrany," vymenovala samospráva.



Realizácia projektu vyjde na 895.817 eur s DPH. Realizuje sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Výška nenávratného finančného príspevku je maximálne 685.433 eur.