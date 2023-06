Pezinok a SFZ podpísali memorandum o spolupráci, dôvodom sú aj ME U21

Bratislava/Pezinok 2. júna (TASR) – Podpora amatérskeho futbalu, najmä mládežníckych kategórií, ale aj rozvoj a budovanie športovej infraštruktúry sú hlavnými oblasťami, na ktoré sa zameria spolupráca mesta Pezinok a Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Memorandum o spolupráci podpísali primátor Pezinka Roman Mács a prezident SFZ Ján Kováčik.



"Chceme, aby sa Pezinok i jeho široké okolie rozvíjali aj v oblasti športu vrátane zvýšenia možností pre športové aktivity a skvalitňovania podmienok pre šport," uviedol pre TASR k podpisu memoranda Mács.



Šéf slovenského futbalu doplnil, že okrem rozvoja členskej základne sú ďalším dôvodom podpisu memoranda aj Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov (ME U21), ktoré sa v roku 2025 uskutočnia na Slovensku. S Pezinkom sa ráta ako s lokalitou, ktorá by mohla poskytnúť dôležité tréningové zázemie pre účastníkov majstrovstiev. "Pezinok sa nachádza v regióne medzi Bratislavou a Trnavou, kde sú naše najväčšie štadióny," upozornil Kováčik.



Memorandum medzi mestom a SFZ podpísali na osem rokov.