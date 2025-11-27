< sekcia Regióny
Pezinok bude v roku 2026 hospodáriť so sumou 45,78 milióna eur
Samospráva plánuje investovať do škôl, ciest aj verejných priestorov.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Mesto Pezinok bude v budúcom roku hospodáriť so sumou 45,78 milióna eur. Rozhodli o tom v novembri mestskí poslanci, keď schválili rozpočet mesta na rok 2026. Samospráva plánuje investovať do škôl, ciest aj verejných priestorov. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie Michal Lukáč.
„Rozpočet nám umožní pokračovať v modernizácii mesta, v podpore škôl, športu a v zlepšovaní kvality života. Zároveň kladieme dôraz na využívanie grantov a externých zdrojov, aby sme šetrili vlastné financie a zvládli investovať do oblastí, ktoré Pezinčania najviac potrebujú,“ skonštatoval primátor Roman Mács.
Mesto plánuje v budúcom roku čerpať dva investičné úvery na zabezpečenie kapitálových projektov. Úver z Environmentálneho fondu vo výške 2,5 milióna eur má byť použitý na modernizáciu verejného osvetlenia. Komerčný úver vo výške tri milióny eur je určený najmä na rekonštrukciu miestnych komunikácií, predovšetkým Suvorovovej a Rázusovej ulice.
Mesto má tiež naplánovanú rekonštrukciu parkoviska na ulici L. Novomeského, kde počíta s grantom vo výške viac ako 735.000 eur. V oblasti školstva chce znížiť energetickú náročnosť Základnej školy s materskou školou Orešie. Použiť chce grant 1,34 milióna eur. Na opravu havarijného stavu strechy v školskom zariadení má využiť grant ministerstva školstva vo výške 227.000 eur. V rámci výzvy rezortu investícií získalo nenávratný finančný príspevok 1,11 milióna eur na modernizáciu športoviska, jedálne a kuchyne ZŠ Kupeckého.
Po rekonštrukcii plaveckého bazéna na letnom kúpalisku plánuje samospráva pokračovať s obnovou detských bazénov a ich technológií. Predpokladaná celková investícia je 550.000 eur, o financie sa mesto uchádza z Fondu na podporu cestovného ruchu. V októbri podalo žiadosť o grant aj na rekonštrukciu areálu amfiteátra.
V rámci investícií do mestskej autobusovej dopravy má dôjsť aj k dobudovaniu nových zastávok na Panskom chodníku a Okružnej ulici. Celková investícia sa odhaduje na takmer 190.000 eur.
