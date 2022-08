Pezinok chce viesť súčasná viceprimátorka M. Wagingerová

Bratislava/Pezinok 11. augusta (TASR) - Na post primátorky Pezinka plánuje v jesenných komunálnych voľbách kandidovať súčasná viceprimátorka Mária Wagingerová. Kandidatúru potvrdila pre TASR.



"O hlasy sa budem uchádzať ako nezávislá kandidátka, program by som chcela predstaviť na konci augusta," uviedla.



Záujem o post šéfa samosprávy okresného mesta v Bratislavskom kraji ohlásil už v polovici júna aj terajší poslanec pezinského mestského zastupiteľstva Roman Mács. Svoj program predstavuje na webe a komunikuje ho aj prostredníctvom sociálnej siete.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.