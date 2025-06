Pezinok chce zrenovovať ulicu, zámer musia schváliť poslanci

Bratislava/Pezinok 19. júna (TASR) - Suvorovova ulica v Pezinku by sa mala kompletne zmeniť, v novej zrekonštruovanej podobe má mať širšiu a bezpečnejšiu komunikáciu pre motoristov i peších, rovnako zrevitalizovanú zeleň a nové osvetlenie. O návrhu radnice bude 26. júna rokovať mestské zastupiteľstvo.



„Rekonštrukcia zohľadňuje moderné technické štandardy, potreby udržateľnosti a ochranu životného prostredia,“ upozornil primátor Pezinka Roman Mács. Dodal, že projekt ráta aj s opatreniami v oblasti odvodnenia vrátane retencie dažďovej vody a úpravou stoky, ktorá odvádza vodu z vinohradov nad ulicou. „Súčasťou plánovaných prác je aj koordinovaná rekonštrukcia hlavného vodovodného potrubia a jednotlivých prípojok v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS),“ priblížil.



Revitalizácia má zmeniť aj stav zelene. Dendrologický posudok odhalil, že stromy, ktoré rastú na ploche pri ulici sú vo veľmi zlom zdravotnom stave - majú poškodené kmene, sú zasiahnuté hnilobou i drevokaznými hubami. Mesto ich preto plánuje nahradiť náhradnou výsadbou, ktorá sa uskutoční po skončení sa stavebných prác. Vysadiť by sa malo 35 kusov stromov, medzi ktorými bude javor mliečny a brest so stĺpovitou korunou i lieska turecká.



Celková výška investície podľa projektovej dokumentácie je 2. 354.000 eur s DPH, mesto chce projekt financovať prostredníctvom úveru. Ak zámer o týždeň (26. 6.) schvália poslanci mesta, s realizáciou by sa podľa odhadov samosprávy mohlo začať už v druhej polovici tohto roka.