Do opráv chodníkov má Pezinok v tomto roku investovať vyše 178.000 eur

Bratislava/Pezinok 9. septembra (TASR) - V roku 2023 opravili v Pezinku 2366 štvorcových metrov chodníkov, do opráv komunikácií pre peších investovalo okresné mesto 181.390 eur s DPH. V aktuálnom roku by do rekonštrukcie chodníkov mala samospráva investovať vyše 178.000 eur.



"Na túto celkovú sumu sú vysúťažené opravy na aktuálny rok," doplnil informáciu primátor Pezinka Roman Mács. Pripomenul, že časť z naplánovaných tohtoročných opráv už mesto zrealizovalo.



Upozornil, že opravy chodníkov realizuje samospráva podľa plánu na obdobie rokov 2023 až 2026, postupnosť opráv pritom zohľadňuje rozpočtové pravidlá a finančné možnosti mesta. "V nasledujúcich rokoch, počas ktorých sú naplánované investície do obnovy chodníkov, sa počíta s objemom takmer jedného milióna eur," doplnil primátor Pezinka.



Poukázal pritom na to, že nové chodníky neuľahčujú len pohyb, prispievajú aj k lepšiemu životnému prostrediu tým, že zabezpečujú lepší odvod dažďovej vody a znižujú prašnosť.