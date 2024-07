Pezinok dočasne pozastavuje vyhradzovanie parkovacích miest pre ŤZP

Bratislava/Pezinok 30. júla (TASR) - Mesto Pezinok do odvolania pozastavuje vyhradzovanie parkovacích miest pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby, zároveň bude prehodnocovať žiadosti. "Zmeny súvisia so zavádzaním novej parkovacej politiky," vysvetlil vedúci referátu komunikácie Mestského úradu (MsÚ) v Pezinku Michal Lukáč.



Spresnil, že so spustením parkovacej politiky mesto nastavuje nové podmienky pre vyhradenie parkovacieho miesta. Uistil, že samospráva zabezpečí dostatočný počet parkovacích miest pre ŤZP. "Prehodnotenie aktuálnych vyhradených parkovacích miest je riešené na individuálnej úrovni. Každá žiadosť bude posudzovaná s ohľadom na potreby osoby ŤZP," uviedol Lukáč. S Pezinčanmi, ktorých sa zmena týka, je úrad v kontakte.



"Cieľom zmien je, aby nové opatrenia boli spravodlivé a efektívne pre všetkých," dodal Lukáč. O ďalších krokoch a termínoch bude radnica obyvateľov informovať prostredníctvom oficiálnych informačných kanálov mesta.