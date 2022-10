Pezinok má záujem odkúpiť kúriu Grünfeld s pozemkami za 800.000 eur

Bratislava/Pezinok 9. októbra (TASR) – Mesto Pezinok má záujem odkúpiť tzv. Smylovsko-Pálfiovskú kúriu Grünfeld za 800.000 eur. Vyplýva to z rozhodnutia októbrového mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo kúpu nehnuteľnosti spolu s pozemkami z rezervného fondu. Snahou mesta je zachovať kultúrno-spoločensko-historické hodnoty tejto kúrie. Kúpna cena je splatná k 31. decembru 2022.



"Chceme kúriu zachovať a prezentovať prostredníctvom nej historické hodnoty. Podľa štúdie využiteľnosti plánujeme optimálne využiť priľahlé plochy, poprípade vybudovať nové objekty v prospech obyvateľov Pezinka," uviedla pre TASR referentka komunikácie mestského úradu Daniela Malíková.



S ako prvými krokmi po odkúpení budovy sa počíta najmä so stabilizáciou objektu a vyčistením areálu. Sondážne práce totiž poukázali na to, že od roku 2006 prišlo k významnému poškodeniu a degradácii nosných prvkov objektu. Stav objektu si vyžiada viaceré dočasné statické zabezpečenia. Týkajú sa napríklad drevených trámových stropov, zrútenej časti klenby či deštrukcie krovu. Bude tiež potrebné zabezpečiť okenné a dverné otvory suterénu voči vode či odstrániť náletovú zeleň. Náklady sa odhadujú na 50.000 až 80.000 eur, sumu určí projektová dokumentácia.



Predpokladané náklady na obnovu objektu by mali byť minimálne desať miliónov eur. V rámci možnosti jej financovania sa počíta s vlastnými financiami mesta, investičným úverom, dotáciami alebo kombináciou týchto zdrojov.



Objekt mlyna a pivovaru, ktorý bol súčasťou rozsiahleho hospodárskeho komplexu známeho pod názvom Majer Grünfeld, predstavuje pôvodne kuriálne ranorenesančné sídlo. V prameňoch sa spomína už v roku 1522 ako kamenná kúria s mlynom a vinohradmi. Kúriu daroval za preukázané služby Jánovi Smylovi gróf Peter. Po vymretí rodu Smyl vystriedala viacerých majiteľov a napokon ju získali aj Pálfiovci.



Na majeri sa vystriedalo viacero nájomcov. Posledné údaje sú z roku 1827, keď za pivovar spolu s mlynom platil podľa zmluvy Ján Graner, a z roku 1846, keď v nej býval právny zástupca pálfiovských panstiev. Neskôr v druhej polovici 20. storočia objekt stratil svoju pôvodnú funkciu mlyna s pivovarom, slúžil predovšetkým na obytné účely.



Kúria Grünfeld bola v roku 2019 navrhnutá a zaradená odbornou komisiou Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) so sídlom v Paríži do nominácie na ohrozenú pamiatku roka. Ministerka kultúry SR neskôr v rámci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania zmenila výrok Ministerstva kultúry SR tak, že zrušila rozhodnutie pamiatkového úradu z 31. júla 2018, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie kúrie za národnú kultúrnu pamiatku. Vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie, konštatujúc absenciu jeho odôvodnenia v súlade so zákonom.