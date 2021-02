Pezinok otvorí základné a materské školy najskôr od 10. februára

Bratislava 4. februára (TASR) – Pezinok otvorí základné a materské školy najskôr až od stredy 10. februára a po usmernení regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Pezinka Igor Hianik.



Primátor upozornil, že samosprávy ešte nemajú oficiálne dokumenty ako uznesenie vlády, vyhlášku od RÚVZ, manuál od vlády, ktoré budú reálne smerovať k spusteniu prezenčného vyučovania, spolu s jasnou metodikou opatrení.



„Nie je technicky možné zabezpečiť všetky procesy tak, aby v pondelok boli spustené jedálne a ďalšie náležitosti potrebné na zabezpečenie bezpečného vyučovacieho procesu (dodanie ochranných pomôcok, dezinfekcie)," uviedol Hianik.



Mesto spolu s riaditeľmi školských zariadení do víkendu zabezpečí prípravu na otvorenie škôl. Cez víkend bude v Pezinku plošné testovanie a od pondelka budú kontaktovať rodičov školákov pre prípadný záujem umiestnenia detí do školy či škôlky. „Predbežné počty budú zohľadňovať reálnejšiu situáciu po testovaní," poznamenal primátor.



Do utorka sa, ako tvrdí, zabezpečia dezinfekcia, potraviny, ochranné pomôcky a ďalšie potrebné veci a streda je predpokladaný deň otvorenia školských zariadení. Hianik však upozorňuje, že všetko závisí od reálnych a schválených uznesení, manuálov, vyhlášok hygienika a nariadení, ktoré dostanú samosprávy pravdepodobne v najbližších dňoch.