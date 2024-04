Pezinok ukončil výmenou parciel v lokalite Rozálka súdny spor

Bratislava/Pezinok 29. apríla (TASR) - Výmenou pozemkov ukončilo mesto Pezinok súdny spor so súkromnou spoločnosťou, ktorý sa týkal prenájmu pozemkov v lokalite Rozálka. Možnosť ukončenia sporu, ktorý v rámci prvej inštancie samospráva prehrala, odsúhlasili poslanci Pezinka na aprílovom (25. 4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Predmetom výmeny pozemkov v lokalite Rozálka sú parcely vo vlastníctve mesta v celkovej výmere 41.502 štvorcových metrov (m2) a parcely patriace spoločnosti Tatra United Corporation o celkovej výmere 48.534 m2. "Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny, si účastníci dohody zamieňajú bez vzájomného finančného vyrovnania vzhľadom na takmer rovnakú hodnotu nehnuteľností," doplnil vedúci referátu komunikácie Mestského úradu v Pezinku Michal Lukáč. Súkromná spoločnosť bude zamenené pozemky využívať na prevádzkovanie parkúrového areálu a Areálu zdravia Rozálka.



Súdny spor sa týkal nájmu pozemkov a požiadavky mesta o vypratanie nehnuteľností z dôvodu porušenia nájomnej zmluvy nájomcom. Prvostupňový súd však žalobu mesta pred dvomi rokmi zamietol, v prípade neúspechu v odvolacom konaní hrozili mestu stotisícové straty. "Schválením výmeny pozemkov bude po vykonaní administratívnych úkonov súvisiacich so zápisom do katastra súdny spor ukončený," potvrdil Lukáč.



Poslanci na ostatnom rokovaní takisto schválili zámer koncepcie autobusovej dopravy v Pezinku. Nový zámer neráta so zapojením mestskej hromadnej dopravy (MHD) do Integrovaného systému v Bratislavskom kraji, už existujúce linky MHD by mali zabezpečiť spojenie s ďalšími lokalitami. "Následkom zvýšenia obslužných kilometrov dochádza aj k zvýšeniu bežných výdavkov, ktoré bolo pôvodne schválené vo výške 487.200 eur s DPH. Zvýšené náklady budú predstavovať 641.572,80 eura s DPH," dodal Lukáč.