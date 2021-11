Na časti Hrnčiarskej ulice v Pezinku spustia obojsmernú premávku

Pezinok 3. novembra (TASR) - Na časti Hrnčiarskej ulice v Pezinku spustia od stredy opätovne obojsmernú premávku, a to od križovatky s ulicou Za hradbami po križovatku s Ulicou Štefana Polkorába. Zvýšiť sa tým podľa mesta má kvalita obsluhy a prevádzky v celej južnej časti Pezinka.



"Občania južného mesta budú mať plynulú a rýchlejšiu cestu autom do a z centra, čím ušetria čas, znížia uhlíkovú stopu a nebudú zbytočne zaťažovať ulice SNP, Malokarpatská a Bratislavská," spresnil mestský úrad. Pezinčania zároveň budú môcť navštíviť exteriérové športoviská, plaváreň, školské zariadenia bez blúdenia po bočných uličkách medzi rodinnými domami. To má výrazne zvýšiť bezpečnosť detí i seniorov.



Medzi dôvodmi, pre ktoré sa mesto rozhodlo pre dopravné zmeny na Hrnčiarskej ulici, sú najmä zlepšenie dopravy na križovatke Ulice Kupeckého a Malokarpatskej ulice. Taktiež aj pre plynulú dopravu bez kolapsov v meste počas výstavby cyklochodníka Pezinok-Limbach.



"Taktiež pre ľahší a rýchlejší prístup k Materskej škole Vajanského, Základnej škole Fándlyho, k elokovanému pracovisku Základnej školy Kupeckého na Komenského ulici, ako aj k exteriérovým športoviskám a plavárni," spresnilo mesto. Okrem zvýšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov má zmena priniesť aj rovnomerné rozloženie dopravného zaťaženia a kolón v kritických križovatkách.