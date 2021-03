Pezinok navrhol lokality, kde chce zakázať chov hospodárskych zvierat

Pezinok 22. marca (TASR) – Sídlisko Sever, Juh, širšie centrum či rekreačné oblasti Reisinger a Kučišdorfská dolina patria medzi lokality, kde chce mesto Pezinok zakázať chovať a držať hospodárske zvieratá okrem koní a včiel. Počíta sa s tým v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o chove a držaní zvierat na území mesta, o ktorom majú pezinskí mestskí poslanci rokovať na štvrtkovom (25. 3.) zastupiteľstve. Pezinok chce prijatím tohto nariadenia predísť susedským sporom, ktoré by mohli nastať pre chov hospodárskych zvierat na území mesta.



"Na území mesta, ktoré je intenzívne využívané a husto obývané, je možné obmedziť činnosti, ktoré prispejú ku skvalitneniu a skultúrneniu prostredia sídla ako centra spoločenského života. Je potrebné chrániť zdravie obyvateľov a zamedziť šírenie chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí," vysvetľuje v dôvodovej správe mesto.



Návrh VZN definuje dva stupne územných zákazov. Do prísnejšieho stupňa sú zahrnuté sídliská, materské škôlky, centrum mesta a rekreačné oblasti, ktoré sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti, respektíve Natura 2000, obsahujú lesné pozemky či pozemky prevažne v majetku mesta. "Miernejší stupeň zákazu je v území rodinných domov, školských zariadení a v rekreačných oblastiach, ktoré obsahujú pozemky súkromníkov. Rekreačná oblasť Baba nebola zahrnutá do zákazov, nakoľko je toto stredisko komerčne zamerané aj na široké okolie," poznamenala samospráva.



Oba stupne zákazov sa vzťahujú na hospodárske zvieratá. Na základe podnetov občanov a prehodnotení však majú byť povolené kone a včely. Kone sú podľa mesta obyvateľmi vnímané ako ušľachtilé zvieratá používané na psycholiečbu a včely sú prospešné pre kolobeh prírody.



Mesto navrhuje zakázať chov a držanie hospodárskych zvierat, okrem koní a včiel, v rekreačných oblastiach Reisinger, Slnečné údolie, Stupy a Kučišdorfská dolina, v areáloch futbalových ihrísk na Cajle (Baník) či Grinava, na sídliskach Sever, Muškát, Juh, v širšom centre mesta v lokalitách bytových domov pod dráhou, bytových domov Majakovského či v areáloch materských škôl gen. Pekníka, Vajanského či Orešie s priľahlými bytovými domami.



Veľké hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, ďalšie párnokopytníky a nepárnokopytníky), okrem koní, by sa podľa návrhu samosprávy nemohli chovať v rekreačnej oblasti Trnianska dolina, Leitne, Krkavec, v území rodinných domov na Javorovej a Topoľovej ulici. Taktiež vo vymedzenom obytnom území Pezinka a jeho časti Grinavy. V tomto území sa nachádzajú aj niektoré územia, kde je zakázané chovať všetky (malé aj veľké) hospodárske zvieratá. Rovnako by zákaz mal platiť aj v lokalitách Turie brehy a pod Krkavcom.



Pri hlasovaní členov mestskej komisie životného prostredia, ktorí sa návrhom VZN zaoberali ešte v decembri 2020, boli štyria proti návrhu, jeden bol za a jeden člen sa pri hlasovaní zdržal. Návrh mohla pripomienkovať aj verejnosť. Vo štvrtok o ňom budú rozhodovať pezinskí mestskí poslanci.