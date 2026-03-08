< sekcia Regióny
Pezinok: Nový elektrobus MAD zvýrazní osobnosti a identitu mesta
MAD v Pezinku funguje od januára 2024. Od začiatku roka 2025 zabezpečuje prepravu na štyroch linkách.
Autor TASR
Pezinok 8. marca (TASR) - V pezinskej mestskej autobusovej doprave (MAD) bude už čoskoro premávať nový elektrobus. Jeho dizajn zároveň pripomenie aj históriu Pezinka a významné osobnosti späté s mestom. Informovala o tom samospráva.
Vozidlo ozdobia podobizne botanika a etnografa Jozefa Ľudovíta Holubyho, hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, šachového veľmajstra Richarda Rétiho, dirigenta Ľudovíta Rajtera či barokového maliara a Jána Kupeckého. „Nový dizajn pripomína, že Pezinok nie je len miesto, kde sa býva a cestuje, ale je mestom s vlastným príbehom a osobnosťami, ktoré ho formovali,“ uviedol primátor mesta Roman Mács. Elektrobus preto vníma ako symbol toho, že Pezinok myslí na budúcnosť, no zároveň si váži svoju identitu. Upozornil tiež, že tichá a bezemisná doprava je zároveň krokom k udržateľnejšiemu mestu - k lepšiemu ovzdušiu, kultivovanejšiemu verejnému priestoru a komfortnejšiemu cestovaniu.
