Pezinok od 1. marca spoplatní MHD, ponúkne tiež zľavy

Bratislava/Pezinok 26. februára (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Pezinku bude od 1. marca spoplatnená. Bezplatná zostane len pre deti do šesť rokov a pre seniorov nad 70 rokov. Pre žiakov, študentov a ŤZP cestujúcich bude platiť zľava na cestovnom. TASR o tom informovali z mestského úradu.



"Náklady na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy znáša mesto Pezinok. Pri určovaní ceny cestovného sme prihliadali nielen na ekonomickú návratnosť, ale najmä na možnosti cestujúcich," skonštatoval primátor Pezinka Roman Mács.



Základný cestovný lístok bude stáť 0,50 eura, v ponuke bude aj celodenný cestovný lístok za jedno euro. Platiť bude pre všetky štyri linky MHD. Žiaci, študenti do 26 rokov a tiež ŤZP cestujúci budú mať 40-percentnú zľavu, lístok pre nich tak bude stáť 0,30 eura. Deti do šesť rokov a cestujúci nad 70 rokov budú aj naďalej jazdiť zadarmo.



Platba bude umožnená v hotovosti i platobnou kartou. Bližšie informácie o MHD v Pezinku sú k dispozícii na webe mesta. MHD v Pezinku nie je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.



Mestská hromadná doprava v Pezinku premáva od januára na štyroch linkách. Dovtedy premávala len počas pracovného týždňa a na jednej linke po trase medzi železničnou stanicou a nemocnicou. Tri nové linky zabezpečujú okrem iného spojenie železničnej stanice s Kučišdorfskou dolinou i sídliskom Juh. MHD premáva aj cez víkendy a počas sviatkov, pribudli tiež viaceré zastávky. Počas prvého mesiaca fungovania využilo MHD v Pezinku takmer 36.000 cestujúcich.