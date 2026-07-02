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DRONY POD DOHĽADOM: Pezinok podpísal dôležité memorandum
Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov.
Autor TASR
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Pezinok 2. júla (TASR) - Mesto Pezinok podpísalo memorandum o spolupráci so spoločnosťou, ktorá bude pre samosprávu monitorovať a analyticky vyhodnocovať pohyb dronov nad územím mesta. Informovala o tom pezinská radnica, ktorá zdôraznila, že nejde o represívny nástroj.
„Technológia nezasahuje do letu dronov, neslúži na riadenie letovej prevádzky, neukladá sankcie a nie je určená na identifikáciu fyzických osôb. Má výlučne preventívny, analytický a informačný charakter,“ upozornil primátor Pezinka Roman Mács.
Memorandum so spoločnosťou ErasData-Pro má podľa neho pomôcť mestu získať lepší prehľad o pohybe dronov, podporiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu verejných podujatí, mestských objektov a kritickej infraštruktúry. „Drony sú súčasťou dnešnej reality. Ako mesto nechceme čakať, kým z toho vznikne problém. Chceme byť pripravení, rozumieť novým technológiám a využívať ich v prospech bezpečnosti a lepšieho fungovania mesta,“ vysvetlil Mács.
Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov. Samo osebe nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami. Prípadné konkrétne technické, servisné alebo implementačné riešenia budú v budúcnosti predmetom samostatných dohôd alebo zmlúv.
„Technológia nezasahuje do letu dronov, neslúži na riadenie letovej prevádzky, neukladá sankcie a nie je určená na identifikáciu fyzických osôb. Má výlučne preventívny, analytický a informačný charakter,“ upozornil primátor Pezinka Roman Mács.
Memorandum so spoločnosťou ErasData-Pro má podľa neho pomôcť mestu získať lepší prehľad o pohybe dronov, podporiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu verejných podujatí, mestských objektov a kritickej infraštruktúry. „Drony sú súčasťou dnešnej reality. Ako mesto nechceme čakať, kým z toho vznikne problém. Chceme byť pripravení, rozumieť novým technológiám a využívať ich v prospech bezpečnosti a lepšieho fungovania mesta,“ vysvetlil Mács.
Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov. Samo osebe nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami. Prípadné konkrétne technické, servisné alebo implementačné riešenia budú v budúcnosti predmetom samostatných dohôd alebo zmlúv.