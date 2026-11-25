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Pezinok otvára Kupeckého dom
Návštevníkom priblíži život, tvorbu a umelecký odkaz svetoznámeho barokového maliara a pezinského rodáka.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Mesto Pezinok otvára v stredu popoludní Kupeckého dom, ktorý návštevníkom priblíži život, tvorbu a umelecký odkaz svetoznámeho barokového maliara a pezinského rodáka Jána Kupeckého. TASR i tom informovala mestská samospráva.
„Pod názvom Z Pezinka do celého sveta sa návštevníkom otvorí fascinujúci príbeh Jána Kupeckého. Jedného z najvýznamnejších portrétistov svojej doby, ktorého umelecká cesta viedla z Pezinka až do významných európskych umeleckých centier,“ približuje radnica.
Kupeckého dom ponúkne pohľad na jeho život a dielo aj prostredníctvom interpretácií súčasných autorov, ktoré prepájajú historický odkaz s aktuálnym umeleckým vnímaním.
„Pod názvom Z Pezinka do celého sveta sa návštevníkom otvorí fascinujúci príbeh Jána Kupeckého. Jedného z najvýznamnejších portrétistov svojej doby, ktorého umelecká cesta viedla z Pezinka až do významných európskych umeleckých centier,“ približuje radnica.
Kupeckého dom ponúkne pohľad na jeho život a dielo aj prostredníctvom interpretácií súčasných autorov, ktoré prepájajú historický odkaz s aktuálnym umeleckým vnímaním.