Pezinok podpísal memorandum o spolupráci s WWF Slovensko

Bratislava 6. decembra (TASR) - Začiatkom decembra podpísalo mesto Pezinok memorandum o spolupráci s organizáciou WWF Slovensko. Memorandum je vyjadrením obojstranného záujmu o dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia s ohľadom na lokálne podmienky. TASR o tom informovala špecialistka pre komunikáciu mesta Pezinok Jana Hrdličková.



"Snažíme sa spolupracovať s každým mestom alebo obcou, ktoré považujú ochranu prírody vo svojom okolí za dôležitú. Sú to mestá, ktoré sú progresívne, komunity, ktoré vidia práve aj úlohu ochrany prírody nielen v ochrane biodiverzity a toho najvzácnejšieho, čo máme, ale aj to, ako môže byť príroda veľmi príjemná pre obyvateľov a slúžiť mestu na rôzne iné účely," povedala Miroslava Plassmann z WWF Slovensko.



V deň podpísania zároveň vysadili 42 stromov na lúke Rozálka. Ide o pôvodné druhy. Zmes dvojročných stromov prinesie úrodu a tiež botanickú rozmanitosť pre túto lokalitu, priblížila Hrdličková. Na jar občianske združenie Prakoreň vykoná jarný rez stromov. Zálievku vysadených stromov bude zabezpečovať Pezinok. Úhrada nákladov podľa Hrdličkovej nešla na účet mesta.



"Vysadené stromčeky sú húževnaté, sú vhodné do takejto krajiny. Máme tu aj nejaké listnaté stromy, napríklad lipy, javory poľné. Čo sa týka ovocných stromov, je tu veľká druhová a odrodová rozmanitosť. Slivky, hrušky, jablone, moruše, jarabiny a každý druh má po jednej odrode - ak tu máme napríklad viacero jabloní, tak každá z nich je iná odroda," uviedol Jakub Válka zo združenia.



V zmysle memoranda chce Pezinok spoluprácu rozvíjať a zamerať sa aj na iné oblasti ochrany prírody a krajiny vo svojom katastri, poukázala Hrdličková.