Pezinok podpísal memorandum o spolupráci so severočeským Mostom

Bratislava/Pezinok 25. februára (TASR) - Zástupcovia mesta Pezinok a severočeského Mosta podpísali v pondelok (24. 2.) memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Cieľom deklarovaného spojenia je posilniť medzimestské vzťahy a podporiť plánované spoločné projekty. Informovalo o tom mesto Pezinok.



"Mesto Most aj Pezinok majú spoločnú vlastnosť: tvrdohlavosť. Aj ochotu ísť za svojimi vecami. Povedali sme si, že teraz pôjdeme za tými svojimi vecami spoločne," uviedol po podpise memoranda primátor Pezinka Roman Mács.



Šéf mestskej samosprávy českého Mosta Marek Hrvol ocenil banícke spolky oboch miest, ktoré prispeli k nadviazaniu užšej spolupráce. "Myslím si, že máme veľa spoločného, čo môže byť ku prospechu oboch strán," dodal starosta Mosta.



Predstavitelia oboch miest zdôraznili, že ich históriu spája okrem baníctva aj vinohradníctvo. Samospráva Pezinka vyzdvihla i to, akým spôsobom český Most sprístupnil svoju banskú tradíciu a pristúpil tiež k rekultivácii priestorov využívaných pôvodne pre banskú ťažbu. Zatopením vyťažených lomov napríklad vznikli rozsiahle vodné plochy vhodné na športové i oddychové aktivity.