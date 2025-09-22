< sekcia Regióny
Pezinok podpísal spolupráce so samosprávami v Albánsku i Španielsku
Na slávnostnom podpise, ktorý sa uskutočnil v rámci víkendových slávností vinobrania, sa zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Autor TASR
Pezinok 22. septembra (TASR) - Mesto Pezinok rozšírilo sieť svojich zahraničných partnerov o ďalšie dve samosprávy. Memorandá o spolupráci podpísal Pezinok s albánskou municipalitou Mirditë (centrum Rrëshen) a so španielskym mestom Mos v Galícii. Cieľom je posilniť kontakty v oblasti samosprávy, školstva, športu, kultúry, podnikania a cestovného ruchu a spoločne pripravovať projekty financované z fondov Európskej únie.
„Tieto partnerstvá stoja na podobnostiach našich miest - od baníckej a vinárskej tradície až po živú kultúru a rozvoj turizmu. Spoločné projekty a výmena skúseností sú cestou, ako priniesť konkrétne výsledky pre našich obyvateľov,“ povedal primátor Pezinka Roman Mács.
Na slávnostnom podpise, ktorý sa uskutočnil v rámci víkendových slávností vinobrania, sa zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ocenil význam nadväzovania cezhraničných partnerstiev pre rozvoj regiónov a posilňovanie väzieb medzi samosprávami.
Pezinok už dlhodobo spolupracuje s viacerými partnerskými mestami, medzi ktorými sú Most, Kyjov a Mladá Boleslav v Českej republike, Mosonmagyaróvár v Maďarsku, Izola v Slovinsku či Neusiedl am See v Rakúsku.
